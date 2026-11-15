छठ व्रत का हमेशा के लिए करना चाहती हैं उद्यापन, तो पंडित जी बता रहे हैं सही विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। छठ महापर्व को हिंदू धर्म में बेहद कठिन और पवित्र व्रत माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना करते हैं। कई लोग वर्षों तक पूरी श्रद्धा और नियम से छठ व्रत करते हैं। हालांकि, उम्र बढ़ने, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों या किसी अन्य कारण से कई बार व्रती के लिए आगे यह व्रत करना संभव नहीं हो पाता।

ऐसे में मन में सवाल आता है कि क्या छठ व्रत को हमेशा के लिए छोड़ा जा सकता है? अगर हां, तो इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए? बिहार के गया शहर के पंडित अमित उपाध्याय से बातचीत के आधार पर आइए जानते हैं छठ व्रत को विराम देने की सही विधि।

क्या छठ व्रत का उद्यापन करना जरूरी है? पंडित जी के अनुसार, छठ व्रत को केवल एक सामान्य उपवास की तरह नहीं देखा जाता है। इसे सूर्य देव और छठी मैया के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जीवनभर छठ व्रत करने के बाद इसे छोड़ना चाहता है, तो उसे विधि-विधान और उचित धार्मिक परामर्श के साथ ऐसा करना चाहिए। इसके लिए परिवार के किसी सदस्य को व्रत सौंपने की भी परंपरा होती है।

बहू या बेटी को सौंप सकते हैं अपना छठ व्रत अगर उम्र या स्वास्थ्य की वजह से आप छठ व्रत करने में असमर्थ हैं, तो परिवार की किसी योग्य महिला को यह व्रत सौंप सकती हैं। इसके लिए अपनी बहू, बेटी या परिवार की किसी अन्य सदस्य को छठ पूजा का सूप और डाला सौंपा जा सकता है। जिस महिला को व्रत सौंपा जा रहा है, उसे भी पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह परिवार में छठ पूजा की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है।