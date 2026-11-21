धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 21 नवंबर को तुलसी विवाह (Tulsi Vivah 2026) का पर्व मनाया जा रहा है। यह पावन पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी (या एकादशी) तिथि पर मनाया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का अत्यधिक धार्मिक महत्व है।

तुलसी विवाह 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Tulsi Vivah 2026 Date And Shubh Muhurat) कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत: 21 नवंबर को सुबह 06 बजकर 31 मिनट पर

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का समापन: 22 नवंबर को सुबह 04 बजकर 56 मिनट पर

पंचांग के अनुसार, आज यानी 21 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जा रहा है।

शुभ मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05 बजकर 01 मिनट से लेकर सुबह 05 बजकर 30 मिनट तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11 बजकर 16 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05 बजकर 25 मिनट से लेकर शाम 05 बजकर 52 मिनट तक

तुलसी विवाह की विधि (Tulsi Vivah Vidhi) इस दिन आंगन या पूजा स्थल को साफ कर रंगोली बनाएं।

शाम को तुलसी के पौधे के चारों ओर गन्ने का मंडप बनाएं।

तुलसी जी को लाल चुनरी, सिंदूर, बिंदी और चूड़ियां चढ़ाएं।

तुलसी के पास भगवान शालिग्राम को विराजित करें।

दोनों को हल्दी-रोली लगाएं और लाल-पीले पवित्र धागे से गठबंधन करें।

फूल, मिठाई,आंवला, बेर, गन्ना अर्पित करें।

दीपक जलाकर पूजा करें, आरती उतारें और फेरे लें। तुलसी विवाह की कथा (Tulsi Vivah Katha) पौराणिक कथा के अनुसार, देवी तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा नामक पतिव्रता स्त्री थीं। उनके पतिव्रत धर्म के कारण उनका असुर पति जालंधर अजेय हो गया था। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरकर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया, जिससे जालंधर की शक्ति छिन गई और वह युद्ध में मारा गया।