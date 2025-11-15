Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shubh Sanket: रास्ते में दिखने वाली ये शुभ चीजें, बदल सकती हैं आपका भाग्य

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:10 PM (IST)

    शकुन शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकते हैं। वहीं कुछ चीजों को अशुभ संकेतों के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर घर से निकलते समय आपको कुछ विशेष चीजें दिखाई देती हैं, तो ये आपके लिए शुभ हो सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Shubh Sanket in hindi (AI Generated Image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कई बार रास्ते में मिलते वाले कुछ संकेतों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो असल में हमारे लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। शकुन शास्त्र में माना गया है कि अगर आपको घर से निकलते समय या फिर रास्ते में कुछ शुभ चीजें दिखती हैं,  तो ये आपके लिए शुभ संकेत हो सकते हैं। चलि जानते हैं इस बारे में।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रास्ते में इन चीजों का दिखना है शुभ

    अगर आपको रास्ते में मोर पंख, पीले रंग के फूल या फिर पैसे दिखाई देते हैं, तो शकुन शास्त्र में इसको एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ माना गया है कि आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही यह संकेत आर्थिक सम्पन्नता की ओर भी इशारा करते हैं।

    mor-pankh i

    (Picture Credit: Freepik) 

    शुभ माने गए हैं ये संकेत

    अगर सुबह काम पर जाते समय आपको रास्ते में सफाई कर्मचारी या फिर सड़क पर झाड़ू लगाने वाला कोई व्यक्ति दिखाई देता है, तो यह एक शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ यह है कि आपका दिन अच्छा जाने वाला है। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार, रास्ते में भिखारी का दिखना भी काफी शुभ होता है।

    सफल होगा जरूरी काम

    अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में शंख की ध्वनि सुनाई देती है, तो इसे भी एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ जरूरी काम पर जाने समय मंदिर की घंटियों की आवाज सुनना भी एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ माना गया है कि आपका जरूरी काम सफल हो सकता है।

    shankh i

    (Picture Credit: Freepik)

    शकुन शास्त्र के अनुसार

    शकुन शास्त्र में माना गया है कि अगर घर से बाहर जाते समय आपको रास्ते में अनाज जैसे चावल या गेंहू आदि मिलता है, तो यह इस बात का इशारा करता है कि आपके घर में धन-धान्य की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे में इस अनाज को आप पक्षियों को डाल सकते हैं।

    यह भी पढ़ें - Shivling Prasad Niyam: क्या खा सकते हैं शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद, शिव पुराण से जानें इससे जुड़े नियम

    यह भी पढ़ें - Tulsi Chalisa Niyam: इस विधि से करें तुलसी चालीसा का पाठ, खुशियों से भर जाएगी झोली

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।