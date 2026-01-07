धन-समृद्धि पाने का अचूक उपाय है घर में श्रीयंत्र की स्थापना, पर पहले जान लें ये जरूरी बातें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। श्रीयंत्र की नियमित रूप से पूजा करने से साधक को धन-समृद्धि की प्राप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर बनी रहती है। अगर आप सही दिशा में और सही विधि से श्रीयंत्र की स्थापना करते हैं, तो इससे आपके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे जीवन में धन-यश की प्राप्ति होती है।

मिलते हैं ये लाभ मां लक्ष्मी की कृपा के लिए घर में श्रीयंत्र की स्थापना करना और रोजाना इसकी आराधना करना एक उत्तम उपाय है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में श्रीयंत्र स्थापित होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। ऐसे में घर में श्रीयंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए और रोजाना, खासकर शुक्रवार के दिन इसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे साधक के पूरे परिवार में धन यश, समृद्धि, कीर्ति और ऐश्वर्या बना रहता है। रोजाना श्रीयंत्र की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से घर में दरिद्रता का वास भी नहीं होता।

(AI Generated Image) श्रीयंत्र लेते समय रखें घर में श्रीयंत्र लाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है। श्रीयंत्र हमेशा तांबे, सोने, चांदी का बना होना चाहिए। इसके साथ ही मिश्रित धातु और से बना या फिर स्फटिक का श्रीयंत्र भी लाभदायक माना गया है। आप इसे घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ ही श्रीयंत्र को अपने घर में स्थापित करने के लिए गुरु पुष्य और रवि पुष्य योग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।