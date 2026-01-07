Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी से शुरू होंगे शुभ काम, मकर संक्रांति पर ही क्यों खत्म होता है खरमास?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का त्योहार सिर्फ पतंग उड़ाने या खिचड़ी तक सीमित नहीं है। बल्कि, यह समय की गणना में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के साथ ही 'खरमास' (जिसे मलमास भी कहते हैं) का समापन हो जाएगा। इसी के साथ, एक महीने से रुके हुए सभी शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं मकर संक्रांति और खरमास की विदाई से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी, जिससे कम लोग ही वाकिफ हैं।

1. खरमास की विदाई और शुभ शुरुआत 16 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ खरमास 14 जनवरी 2026 को खत्म होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य देव धनु राशि (गुरु की राशि) को छोड़कर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, तब उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य के मकर राशि में आते ही 'खरमास' का अशुभ समय समाप्त हो जाता है और शहनाइयां बजने का साथ ही सारे रुके शुभ काम शुरू हो जाते हैं।

2. मकर संक्रांति पर ही क्यों खत्म होता है खरमास? इसके पीछे तीन मुख्य कारण माने जाते हैं: गुरु के प्रभाव से मुक्ति: जब सूर्य अपने मित्र बृहस्पति (गुरु) की राशि में होते हैं, तो सूर्य का तेज थोड़ा धुंधला पड़ जाता है, जिसे खरमास कहते हैं। मकर राशि में प्रवेश करते ही सूर्य फिर से अपने पूर्ण प्रभाव में आ जाते हैं।