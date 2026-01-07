Shattila Ekadashi के दिन जरूर आजमाएं तुलसी के उपाय, धन-दौलत से भर जाएगी आपकी झोली
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। एकादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन विधिपूर्वक व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।
ऐसा माना जाता है कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर तुलसी के उपाय करने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही धन से तिजोरी भरी रहती है। अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो षटतिला एकादशी के दिन तुलसी (Tulsi ke Upay) से जुड़े ये उपाय जरूर करें।
षटतिला एकादशी 2026 डेट और टाइम (Shattila Ekadashi 2026 Date and Time)
वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जनवरी को दोपहर 03 बजकर 17 मिनट पर शुरू होगी और समापन 14 जनवरी को शाम 05 बजकर 52 मिनट पर होगा। ऐसे में षटतिला एकादशी व्रत 14 जनवरी को किया जाएगा और 15 जनवरी को व्रत का पारण किया जाएगा।
घर में होगा मां लक्ष्मी का आगमन
षटतिला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं। शृंगार की सामग्री अर्पित करें। तुलसी माता से जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। मंत्रों का जप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही आर्थिक तंगी दूर होती है।
तुलसी माला से मंत्र जाप
भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी की पूजा के दौरान तुलसी की माला से श्रीहरि के मंत्रों का जप करें। प्रभु से जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से सभी संकटों से छुटकारा मिलता है।
सुख-समृद्धि में होगी वृद्धि
इसके अलावा एकादशी की शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। पौधे की 11 बार परिक्रमा लगाएं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय को करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
ध्यान रखें ये बातें
एकादशी के दिन तुलसी माता व्रत रखती हैं, तो ऐसे में तुलसी में जल नहीं देना चाहिए और पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
