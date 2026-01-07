Shattila Ekadashi के दिन जरूर आजमाएं तुलसी के उपाय, धन-दौलत से भर जाएगी आपकी झोली

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। एकादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन विधिपूर्वक व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

ऐसा माना जाता है कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर तुलसी के उपाय करने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही धन से तिजोरी भरी रहती है। अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो षटतिला एकादशी के दिन तुलसी (Tulsi ke Upay) से जुड़े ये उपाय जरूर करें।

षटतिला एकादशी 2026 डेट और टाइम (Shattila Ekadashi 2026 Date and Time) वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जनवरी को दोपहर 03 बजकर 17 मिनट पर शुरू होगी और समापन 14 जनवरी को शाम 05 बजकर 52 मिनट पर होगा। ऐसे में षटतिला एकादशी व्रत 14 जनवरी को किया जाएगा और 15 जनवरी को व्रत का पारण किया जाएगा।

(Image Source: AI-Generated) घर में होगा मां लक्ष्मी का आगमन षटतिला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं। शृंगार की सामग्री अर्पित करें। तुलसी माता से जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। मंत्रों का जप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही आर्थिक तंगी दूर होती है।