महानवमी पर हवन करते समय किस सामग्री की आहुति देने से मिलता है कौन-सा फल? यहां देखें पूरी लिस्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र की सबसे प्रमुख तिथि महानवमी को माना जाता है। इस दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन विधि-विधान से किया जाता है और इसी दिन नौ दिनों के व्रत का पारण भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महानवमी के दिन घर में हवन करने से किसी भी तरह की बुरी ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है।

महानवमी पर किया जाने वाला हवन नवरात्रि पूजन की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों और दुर्गा सप्तशती के विधान के अनुसार इस हवन में विभिन्न सामग्रियों की आहुति देने से विशिष्ट फल प्राप्त होते हैं। आइए एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा से जानें कौन सी सामग्री से कैसा फल मिलता है।

विभिन्न सामग्रियों की आहुति और उनसे मिलने वाले फल शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर किए जाते वाले हवन में अलग-अलग चीजों की आहूति देने से अलग फल मिलते हैं। किसी सामग्री को उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है, तो किसी के फल से धन लाभ के योग बनते हैं। आइए आपको बताते हैं सभी चीजों के बारे में -

मखाना और खीर (दूध-चावल) मखाने और खीर की आहुति देने से पारिवारिक सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इससे घर के सभी सदस्यों की सेहत अच्छी बनी रहती है और रोग-दोष दूर होते हैं। कमल गट्टा कमल गट्टे की आहुति हवन में देने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और धन लाभ के योग बनते हैं। यही नहीं इससे कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। अगर आपके घर में बार-बार धन हानि होती है तो हवन में कमल गट्टा अवश्य अर्पित करें।

तिल और जौ जब महानवमी के दिन हवन में तिल और जौ की आहुति दी जाती है तो यह विभिन्न दोषों को दूर करने में मदद करता है। इस उपाय से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है।

गाय का शुद्ध घी जब गाय के शुद्ध घी की आहुति महानवमी में हवन के समय दे जाती है, तो विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस उपाय से ओज व तेज में भी वृद्धि होती है।

शहद महा नवमी में हवन के समय यदि आप शहद की आहुति अर्पित करते हैं, तो वाणी में मधुरता बनी रहती है, इससे आपका प्रभाव बढ़ता है और कार्यक्षेत्र व व्यापार में सफलता मिलती है। लौंग का जोड़ा हवन के समय माता को लौंग के जोड़े की आहुति देने से बाधाएं दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। यही नहीं यह कार्यों में विजय प्राप्त करने का एक आसान तरीका भी माना जाता है।