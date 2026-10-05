शारदीय नवरात्रि 2026: मां दुर्गा के आगमन से पहले घर से निकाल दें यह कबाड़, दूर होगी तरक्की की रुकावट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार बेहद खास माना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि (shardiya navratri 2026) की शुरुआत पितृ पक्ष के समापन के बाद हो रही है। हिंदू पंचांग के हिसाब से साल 2026 में शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर 2026, रविवार से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2026 को विजयदशमी के मौके पर समाप्त होगी। मां दुर्गा के भक्तों के लिए ये 9 दिन बेहद खास माने जाते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक नौ दिन मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है।

नवरात्रि शुरू होने से पहले ही लोग अपने घरों की साफ-सफाई करने लग जाते हैं। माना जाता है कि, जिस घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता हो, वहां मां दुर्गा जरूर निवास करती है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2026 से पहले घर की साफ-सफाई के दौरान किन चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए?

शारदीय नवरात्रि कैलेंडर 2026 (Sharadiya Navratri Calendar 2026) नवरात्रि तिथि देवी स्वरूप 11 अक्टूबर 2026 प्रतिपदा, घटस्थापना से लेकर मां शैलपुत्री की पूजा 12 अक्टूबर 2026 दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा 13 अक्टूबर 2026 तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा 14 अक्टूबर 2026 चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा 15 अक्टूबर 2026 पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा 16 अक्टूबर 2026 छठें दिन मां कात्यायनी की पूजा 17 अक्टूबर 2026 सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा 19 अक्टूबर 2026 दुर्गा अष्टमी और महानवमी 20 अक्टूबर 2026 विजयदशमी और दशहरा शारदीय नवरात्रि 2026 से पहले घर से क्या बाहर निकालें? शारदीय नवरात्रि 2026 शुरू होने से पहले लोग अपने घरों की साफ-सफाई में जुट जाते हैं, ताकि मां का जब आगमन हो, तो उन्हें निवास करने के लिए स्वच्छ और पवित्र स्थान मिलें। कुछ ही दिनों में पितृ पक्ष समाप्त होने के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए घर की साफ-सफाई से जुड़ी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।