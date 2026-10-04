शारदीय नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय रखें इन नियमों का ध्यान, वरना अधूरा रहेगा फल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र साल के सबसे भक्तिपूर्ण समय में से एक पर्व माना जाता है। इस दौरान लोग माता का आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह के उपाय आजमाते हैं। इन उपायों में व्रत-उपवास करना, घर में अखंड ज्योति जगाना, कलश की स्थापना करना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना।

इन नौ दिनों में लोग माता दुर्गा को अलग-अलग तारीखों से प्रसन्न करते हैं और इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना मुख्य रूप से फलदायी माना जाता है। यही नहीं जो नियमित रूप से घर में विधि-विधान के साथ यह पाठ करता है उसके ऊपर माता की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है।

इस पाठ को घर में करने केलुच विशेष नियम बनाए गए हैं और उनका पालन किए बिना यह पाठ पूर्ण नहीं माना जाता है। आइए आपको बताते हैं घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के नियमों के बारे में।

दुर्गा सप्तशती क्या है? दुर्गा सप्तशती संस्कृत का एक भक्तिपूर्ण ग्रंथ है जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। इसे 'देवी माहात्म्य' के नाम से भी जाना जाता है और इसे 'चंडी पाठ' भी कहा जाता है। इस ग्रंथ का नाम 'सप्तशती' इसलिए पड़ा क्योंकि इस ग्रंथ में लगभग 700 श्लोक हैं जो 13 अध्यायों में बंटे हुए हैं।

यह ग्रंथ बातचीत के रूप में लिखा गया है, जिसमें ऋषि मार्कंडेय अपने शिष्य को कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे देवी ने ब्रह्मांड को राक्षसी ताकतों से बचाने के लिए अलग-अलग समय पर अवतार लिया। यह शक्ति पूजा के मुख्य ग्रंथों में से एक है और सदियों से भक्त इसका पाठ करते आ रहे हैं, खासकर नवरात्रि के दौरान। इस पाठ को घर में करने के कुछ विशेष नियम हैं।