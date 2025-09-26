Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र के चौथे दिन करें ये काम, दूर होंगे सभी दुख

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित है। देवी की आराधना से साधक के सभी दुख, रोग, शोक और कष्ट दूर होते हैं और आयु, यश, बल की प्राप्ति होती है। अगर आप जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करते समय मां पार्वती के 108 नामों का जप करें, जो इस प्रकार हैं -

