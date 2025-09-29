Shardiya Navratri के सातवें दिन करें ये काम, दूर होंगे सभी दुख

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र का सातवां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। यह देवी दुर्गा का सबसे उग्र स्वरूप है, लेकिन मां काली अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए इन्हें 'शुभंकारी' भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को भय, बुरी शक्तियों और नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। साथ ही साहस और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। वहीं, इस दिन (Shardiya Navratri 2025 Day 7) देवी की पूजा के दौरान उनके 108 नामों का जप बहुत फलदायी माना गया है, जो इस प्रकार है -

।।मां काली के 108 नाम।।

1. ॐ काल्यै नमः

2. ॐ कपालिन्यै नमः

3. ॐ कान्तायै नमः

4. ॐ कामदायै नमः

5. ॐ कामसुन्दर्यै नमः

6. ॐ कालरात्र्यै नमः

7. ॐ कालिकायै नमः

8. ॐ कालभैरवपूजितायै नमः

9. ॐ कुरूकुल्लायै नमः

10. ॐ कामिन्यै नमः

11. ॐ कमनीयस्वभाविन्यै नमः

12. ॐ कुलीनायै नमः

13. ॐ कुलकर्त्र्यै नमः

14. ॐ कुलवर्त्मप्रकाशिन्यै नमः

15. ॐ कस्तूरीरसनीलायै नमः

16. ॐ काम्यायै नमः

17. ॐ कामस्वरूपिण्यै नमः

18. ॐ ककारवर्णनिलयायै नमः

19. ॐ कामधेन्वै नमः

20. ॐ कारालिकायै नमः

21. ॐ कुलकान्तायै नमः

22. ॐ करालास्यायै नमः

23. ॐ कामार्तायै नमः

24. ॐ कलावत्यै नमः

25. ॐ कृशोदर्यै नमः

26. ॐ कामाख्यायै नमः

27. ॐ कौमार्यै नमः

28. ॐ कुलपालिन्यै नमः

29. ॐ कुलजायै नमः

30. ॐ कुलकन्यायै नमः

31. ॐ कलहायै नमः

32. ॐ कुलपूजितायै नमः

33. ॐ कामेश्वर्यै नमः

34. ॐ कामकान्तायै नमः

35. ॐ कुञ्जेश्वरगामिन्यै नमः

36. ॐ कामदात्र्यै नमः

37. ॐ कामहर्त्र्यै नमः

38. ॐ कृष्णायै नमः

39. ॐ कपर्दिन्यै नमः

40. ॐ कुमुदायै नमः

41. ॐ कृष्णदेहायै नमः

42. ॐ कालिन्द्यै नमः

43. ॐ कुलपूजितायै नमः

44. ॐ काश्यप्यै नमः

45. ॐ कृष्णमात्रे नमः

46. ॐ कुशिशाङ्ग्यै नमः

47. ॐ कलायै नमः

48. ॐ क्रींरूपायै नमः

49. ॐ कुलगम्यायै नमः

50. ॐ कमलायै नमः

51. ॐ कृष्णपूजितायै नमः

52. ॐ कृशाङ्ग्यै नमः

53. ॐ किन्नर्यै नमः

54. ॐ कर्त्र्यै नमः

55. ॐ कलकण्ठयै नमः

56. ॐ कार्तिक्यै नमः

57. ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः

58. ॐ कौलिन्यै नमः

59. ॐ कुमुदायै नमः

60. ॐ कामजीविन्यै नमः

61. ॐ कुलस्त्रियै नमः

62. ॐ कीर्तिकायै नमः

63. ॐ कृत्यायै नमः

64. ॐ कीर्त्यै नमः

65. ॐ कुलपालिकायै नमः

66. ॐ कामदेवकलायै नमः

67. ॐ कल्पलतायै नमः

68. ॐ कामाङ्ग्वर्धिन्यै नमः

69. ॐ कुन्तायै नमः

70. ॐ कुमुदप्रीतायै नमः

71. ॐ कदम्बकुसुमोत्सुकायै नमः

72. ॐ कादम्बिन्यै नमः

73. ॐ कमलिन्यै नमः

74. ॐ कृष्णानन्दप्रदायिन्यै नमः

75. ॐ कुमारीपूजनरतायै नमः

76. ॐ कुमारीगणशोभितायै नमः

77. ॐ कुमारीरञ्जनरतायै नमः

78. ॐ कुमारीव्रतधारिण्यै नमः

79. ॐ कङ्काल्यै नमः

80. ॐ कमनीयायै नमः

81. ॐ कामशास्त्रविशारदायै नमः

82. ॐ कपालखट्वाङ्गधरायै नमः

83. ॐ कालभैरवरूपिण्यै नमः

84. ॐ कोटर्यै नमः

85. ॐ कोटराक्ष्यै नमः

86. ॐ काशीवासिन्यै नमः

87. ॐ कैलासवासिन्यै नमः

88. ॐ कात्यायन्यै नमः

89. ॐ कार्यकर्यै नमः

90. ॐ काव्यशास्त्रप्रमोदिन्यै नमः

91. ॐ कामाकर्षणरूपायै नमः

92. ॐ कामपीठनिवासिन्यै नमः

93. ॐ कङ्गिन्यै नमः

94. ॐ काकिन्यै नमः

95. ॐ क्रीडायै नमः

96. ॐ कुत्सितायै नमः

97. ॐ कलहप्रियायै नमः

98. ॐ कुण्डगोलोद्भवप्राणायै नमः

99. ॐ कौशिक्यै नमः

100. ॐ कीर्तिवर्धिन्यै नमः

101. ॐ कुम्भस्तन्यै नमः

102. ॐ कटाक्षायै नमः

103. ॐ काव्यायै नमः

104. ॐ कोकनदप्रियायै नमः

105. ॐ कान्तारवासिन्यै नमः

106. ॐ कान्त्यै नमः

107. ॐ कठिनायै नमः

108. ॐ कृष्णवल्लभायै नमः

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।