Shardiya Navratri 2025: आज से शुरू शारदीय नवरात्र, इन भक्तिमय संदेशों से दें अपनों को शुभकामनाएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज से शारदीय नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो गया है। यह नौ दिनों का उत्सव देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा और आराधना को समर्पित है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा अपने भक्तों के घरों में सुख-समृद्धि और शांति लाती हैं। इस शुभ अवसर (Shardiya Navratri 2025) पर आप भी अपने प्रियजनों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भक्तिमय संदेशों से शुभकामनाएं भेजकर उनके जीवन में खुशियां भर सकते हैं।