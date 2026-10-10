11 अक्टूबर से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र, व्रत रखने से पहले पढ़ें क्या खाएं और क्या छोड़ेंं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, मां दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2026) की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है। इस पर्व को देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवधि के दौरान नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत भी किया जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, मां दुर्गा की पूजा और व्रत करने से भक्त को सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। व्रत के दौरान खानपान से जुड़े नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों को नजरअंदाज करने से व्रत टूट सकता है और मां दुर्गा नाराज हो सकती हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्र व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं।