इस नवरात्र कार-बाइक खरीदने से पहले 100 बार सोचें! ग्रहों की चाल बिगाड़ सकती है आपका बजट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र का त्योहार मां दुर्गा की पूजा और शुभ कार्यों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दौरान कई लोग नया घर खरीदते हैं, तो कुछ लोग अपने घर में नई कार या बाइक लाने के सपने देखते हैं। आमतौर पर नवरात्रि में नई चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। हालांकि, ज्योतिष शास्त्र में किसी भी शुभ काम के लिए तिथि, वार और नक्षत्र का विशेष ध्यान रखना पड़ता है।

साल 2026 में शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। ऐसे में अगर आप भी इन दिनों नई कार या बाइक खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त की जानकारी जरूर लें। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस बार नवरात्र के दौरान वाहन खरीदने के लिए कोई भी अनुकूल मुहूर्त नहीं है। ऐसे में कब बाइक और कार खरीद सकते हैं, चलिए उज्‍जैन के पंडित एंव ज्‍योतिषाचार्य मनीष शर्मा से जानते हैं।

नवरात्र 2026 में क्यों नहीं है वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त? पंडित जी के अनुसार वाहन खरीदने से पहले शुभ तिथि, वार और नक्षत्र देखे जाते हैं। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में नया वाहन खरीदने से सुख-समृद्धि आती है। वहीं, प्रतिकूल समय में खरीदारी करने से घर में दरिद्रता आती है। इस साल नवरात्रि के दौरान कुछ तिथियों, वार और नक्षत्रों का संयोग वाहन खरीदने के लिए अनुकूल नहीं बताया जा रहा है।

इन दिनों वाहन खरीदने से पहले करें मुहूर्त की जांच तिथि का रखें विशेष ध्यान हिंदू पंचांग में हर तिथि का अपना महत्व होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुछ तिथियों में विशेष कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसलिए नवरात्र में नई कार या बाइक खरीदने से पहले उस दिन की तिथि और उसकी शुभता की जानकारी जरूर लें। हालांकि, शनिवार और मंगलवार के दिन कभी भी नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए

वार और नक्षत्र भी हैं महत्वपूर्ण वाहन खरीदने के लिए केवल त्योहार का दिन देखना पर्याप्त नहीं माना जाता। इसके लिए वार और नक्षत्र की स्थिति भी देखी जाती है। रोहिणी, पुष्य और स्वाति जैसे नक्षत्रों को कई ज्योतिषीय गणनाओं में वाहन खरीदने के लिए अनुकूल माना जाता है।