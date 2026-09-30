1 से 10 अक्टूबर तक क्यों न खरीदें नई गाड़ी? जानिए पितृ पक्ष के बाद वाहन खरीदारी के सबसे शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय परिवारों में नई गाड़ी खरीदना जीवन का सबसे अहम फैसला माना जाता है। इसलिए कई लोग नए वाहन को खरीदते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं। हिंदू परिवारों में माना जाता है कि किसी भी नई चीज की खरीदारी करने से पहले मुहूर्त देखना बेहद जरूरी है।

साल 2026 में अक्तूबर महीने की शुरुआत पितृ पक्ष से हो रही है, जिस वजह से कई लोग वाहन खरीदने की तिथि को लेकर कन्फ्यूज हैं, क्योंकि पितृ पक्ष में शुभ काम या कोई नई वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी से अक्तूबर 2026 में वाहन खरीदने के लिए कौन-सा दिन शुभ रहेगा?

अक्तूबर में इन तारीख को भूलकर भी न करें नए वाहन की खरीदारी अक्तूबर महीने की शुरुआत पितृ पक्ष 2026 की अवधि में हो रही है। इसी वजह से 1 से लेकर 10 अक्तूबर तक नए वाहन की खरीदी के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। हिंदू परिवारों में पितृ पक्ष के दौरान किसी भी शुभ कार्य और नई चीजों को खरीदने से बचा जाता है। यही कारण है कि अक्तूबर के शुरुआती 10 दिनों में वाहन खरीदने के लिए कोई भी शुभ तिथि नहीं है।

अक्तूबर 2026 वाहन खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त और तारीख एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार, अक्टूबर माह में नवरात्रि, दशहरा और शरद पूर्णिमा जैसे अति-शुभ पर्वों के कारण नए वाहन (कार, बाइक या व्यावसायिक वाहन) की खरीदारी के लिए सर्वोत्तम स्थितियां बन रही हैं।