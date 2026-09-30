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1 से 10 अक्टूबर तक क्यों न खरीदें नई गाड़ी? जानिए पितृ पक्ष के बाद वाहन खरीदारी के सबसे शुभ मुहूर्त

By Ankur Agnihotri Edited By: Ankur Agnihotri
Published: Wed, 30 Sep 2026 09:42 AM (IST)

अक्टूबर 2026 में पितृ पक्ष के कारण शुरुआती 10 दिन वाहन खरीदने के लिए अशुभ हैं। नवरात्रि, दशहरा और शरद ...और पढ़ें

अक्टूबर 2026 में वाहन खरीदने का सबसे अच्छा समय

अक्टूबर 2026 में वाहन खरीदने का सबसे अच्छा समय

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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय परिवारों में नई गाड़ी खरीदना जीवन का सबसे अहम फैसला माना जाता है। इसलिए कई लोग नए वाहन को खरीदते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं। हिंदू परिवारों में माना जाता है कि किसी भी नई चीज की खरीदारी करने से पहले मुहूर्त देखना बेहद जरूरी है।

साल 2026 में अक्तूबर महीने की शुरुआत पितृ पक्ष से हो रही है, जिस वजह से कई लोग वाहन खरीदने की तिथि को लेकर कन्फ्यूज हैं, क्योंकि पितृ पक्ष में शुभ काम या कोई नई वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी से अक्तूबर 2026 में वाहन खरीदने के लिए कौन-सा दिन शुभ रहेगा?

अक्तूबर में इन तारीख को भूलकर भी न करें नए वाहन की खरीदारी

अक्तूबर महीने की शुरुआत पितृ पक्ष 2026 की अवधि में हो रही है। इसी वजह से 1 से लेकर 10 अक्तूबर तक नए वाहन की खरीदी के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। हिंदू परिवारों में पितृ पक्ष के दौरान किसी भी शुभ कार्य और नई चीजों को खरीदने से बचा जाता है। यही कारण है कि अक्तूबर के शुरुआती 10 दिनों में वाहन खरीदने के लिए कोई भी शुभ तिथि नहीं है।

अक्तूबर 2026 वाहन खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त और तारीख

एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार, अक्टूबर माह में नवरात्रि, दशहरा और शरद पूर्णिमा जैसे अति-शुभ पर्वों के कारण नए वाहन (कार, बाइक या व्यावसायिक वाहन) की खरीदारी के लिए सर्वोत्तम स्थितियां बन रही हैं।

वाहन खरीदारी के प्रमुख शुभ दिन और योग

सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ: विजयादशमी (दशहरा) और शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर वाहन क्रय करने पर सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष लाभ प्राप्त होता है।

शुभ वार और तिथियां: इस महीने में पितृ पक्ष के बाद रविवार का दिन वाहन खरीदने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त 15 तारीख (गुरुवार) और 28 तारीख (बुधवार) भी वाहन क्रय करने के लिए बेहद शुभ तिथियां हैं।

वाहन खरीदते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी तिथियों पर वाहन खरीदना अति उत्तम माना जाता है।

वही नक्षत्रों में अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा एवं रेवती नक्षत्र में नई गाड़ियां खरीदना बेहद शुभ माना जाता है।

इसके अलावा नई गाड़ी खरीदने के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन भी बेहद शुभ माना जाता है।

अक्टूबर में शुभ तिथि के साथ-साथ ज्योतिषीय और व्यक्तिगत गणनाओं का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है।

चंद्र बल के मुताबिक वाहन खरीदते समय व्यक्ति को अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति और चंद्र बल को भी देखना चाहिए।

इसके अलावा राहुकाल का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को अशुभ समय में गिना जाता है।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।