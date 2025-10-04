Shani Pradosh Vrat 2025: प्रदोष व्रत आज इस विधि से करें पूजा, नोट करें भोग, मंत्र और सामग्री

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। प्रदोष व्रत हर महीने त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। इस दिन शिव-पार्वती की पूजा के साथ-साथ न्याय के देवता शनिदेव की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत (Shani Pradosh Vrat 2025) करने से शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या और शनि दोषों से मुक्ति मिलती है, तो आइए इस आर्टिकल में भगवान शिव की पूजा विधि, भोग, मंत्र और पूजन सामग्री जानते हैं।

बिल्व पत्र, शमी के पत्ते, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, सफेद चंदन, धतूरा, भांग, पुष्प माला आदि।

पूजा मंत्र (Shani Pradosh Vrat 2025 Puja Mantra)

ॐ नमः शिवाय।

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

भगवान शिव भोग (Shani Pradosh Vrat 2025 Bhog)

चावल की खीर, हलवा, या पंचामृत।

शनिदेव को चढ़ाएं ये चीजें

सरसों का तेल, काले तिल, नीला या काला कपड़ा, लोहे की कील, नीले फूल आदि।

शनिदेव के भोग - मीठी पूड़ी, काला चना व उड़द दाल की खिचड़ी आदि।

यह भी पढ़ें: Aaj ka Panchang 4 October 2025: शनि प्रदोष व्रत के दिन बन रहे हैं ये शुभ योग, पंचांग से जानें मुहूर्त

यह भी पढ़ें: Shani Pradosh Vrat 2025: प्रदोष व्रत पर करें ये आरती, शिव-पार्वती बरसाएंगे कृपा

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।