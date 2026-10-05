सर्वपितृ अमावस्या 2026: विदाई के समय की गई ये गलतियां कर सकती हैं पितरों को नाराज, जीवन में आ सकती है परेशानी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या (Sarvapitri Amavasya 2026) का विशेष महत्व है। यह दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए अधिक शुभ माना जाता है। इस अवसर पर पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विधान है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार सर्वपितृ अमावस्या 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पितृ पक्ष में धरती पर पितर आते हैं और सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृलोक वापस लौट जाते हैं।

इस दिन तर्पण, पंचबली कर्म, ब्राह्मण भोज और दान-पुण्य करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों को करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष की समस्या दूर होती है। साथ ही सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों की विदाई के समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नियमों का पालन न करने से पितर नाराज हो सकते हैं और व्यक्ति को अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि पितरों की विदाई के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।