10 अक्टूबर को है सर्वपितृ अमावस्या, दीपदान करके दें पितरों को विदाई; नोट करें सही विधि और दिशा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पितृ पक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या के दिन होता है। साल 2026 में सर्वपितृ अमावस्या 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यह दिन उन सभी पितरों के लिए विशेष माना जाता है, जिनकी मृत्यु तिथि मालूम नहीं होती है या जिनका श्राद्ध किसी कारण से उनकी तिथि पर न हो पाया हो। इस दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के साथ पितरों के लिए दीपदान करना भी बहुत शुभ होता है।

इस विषय में हमारी बातचीत एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषाचार्य चंद्रेश शर्मा से हुई। वह कहते हैं, " सर्वपितृ अमावस्या की शाम पितरों की विदाई के लिए दीपक जलाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि दीपक की रोशनी पितरों के मार्ग को प्रकाशित करती है और उन्हें श्रद्धापूर्वक विदाई दी जाती है।"