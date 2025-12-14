Saphala Ekadashi 2025: इस विधि से करें देवी तुलसी की पूजा, दूर होगी पैसों से जुड़ी सभी मुश्किलें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सफला एकादशी (Saphala Ekadashi 2025 ) पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। जैसा कि नाम से साफ है, यह एकादशी जीवन के हर काम में सफलता प्रदान करती है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है, और देवी तुलसी को उनकी प्रिया माना जाता है। इसलिए, सफला एकादशी के दिन देवी तुलसी की विशेष पूजा करने का विधान है।

धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सफला एकादशी के दिन विधि-विधान से मां तुलसी की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जीवन में शुभता आती है। आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं।

सफला एकादशी पारण टाइम (Saphala Ekadashi Paran Time) वैदिक पंचांग के अनुसार, 16 दिसंबर, 2025 को एकादशी व्रत का पारण सुबह 06 बजकर 55 मिनट 09 बजकर 03 मिनट पर किया जाएगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर होता है।