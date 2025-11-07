Language
    Sankashti Chaturthi 2025: संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश को अर्पित करें ये चीजें, सदा बनी रहेगी कृपा

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक मासिक व्रत है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख-शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप इस दिन पर गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए इन चीजों को पूजा में अर्पित कर सकते हैं।

    Sankashti Chaturthi 2025 गणेश जी को कैसे करें प्रसन्न?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मार्गशीर्ष माह में गणाधिप संकष्टी चतुर्थी (Ganadhipa Sankashti Chaturthi 2025) मनाई जाती है। इस बार यह व्रत शनिवार, 8 नवंबर को किया जा रहा है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है और गणेश जी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।

    ऐसे में आप इस दिन पर गणेश जी की पूजा में उनके कुछ खास चीजें अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपको शुभ परिणाम मिल सकत हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

    जरूर अर्पित करें ये चीजें

    संकष्टी चतुर्थी की पूजा में आप भगवान गणेश को दूर्वा, सिंदूर, जनेऊ, चंदन, लाल, फूल और हरे रंग के वस्त्र आदि चीजें अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा गणेश जी को मोदक, लड्डू, केले, मीठी पूरन पोली आदि भोग के रूप में अर्पित करें। इसके साथ ही गणेश जी को इस दिन पर नारियल, हल्दी और सुपारी अर्पित करना भी काफी शुभ माना गया है।

    इस तरह अर्पित करें दूर्वा

    भगवान गणेश की पूजा में 21 दूर्वा चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी की पूजा में 'श्री गणेशाय नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि' मंत्र का जप करते हुए। 21 दूर्वा जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।

    इन बातों का रखें ध्यान

    संकष्टी चतुर्थी के दिन आप शमी के पेड़ की पूजा करें और गणेश भगवान को शमी के पत्ते भी जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को भगवान गणेश की कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, कि गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया।

