Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
Featured story

सीधी नाक से लेकर चौड़ी नाभि तक: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पुरुषों के ये लक्षण खोलते हैं तरक्की के द्वार

By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
Published: Fri, 02 Oct 2026 05:00 PM (IST)

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, पुरुषों के कुछ शारीरिक लक्षण उनके धनवान और भाग्यशाली होने का संकेत देते हैं। चौड़ा माथा, ...और पढ़ें

जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं ऐसे पुरुष (Picture Credit- AI Generated)

जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं ऐसे पुरुष (Picture Credit- AI Generated) 

HighLights

  1. चौड़ा माथा बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक माना जाता है।

  2. सीधी नाक वाले पुरुष करियर में तेजी से सफलता हासिल करते हैं।

  3. चौड़ी और गहरी नाभि धन की कमी नहीं होने देती है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में सामुद्रिक शास्त्र का विशेष महत्व है। इसके माध्यम से व्यक्ति के शरीर की बनावट, तिल और हाथ की रेखाओं की मदद से उसके भविष्य व आर्थिक स्थिति समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, पुरुषों की शारीरिक बनावट से उनके धनवान और भाग्यशाली होने के संकेत मिलते हैं।

ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेष शारीरिक लक्षणों वाले पुरुष जन्म से ही सुख-समृद्धि लेकर आते हैं और अपनी मेहनत के द्वारा जीवन में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि इसके बारे में विस्तार से।

1. चौड़ा माथा

सामुद्रिक शास्त्र में पुरुषों का चौड़ा माथा बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन पुरुषों का माथा चौड़ा होता है, तो उन्हें जीवन में मान-सम्मान, उच्च पद और पर्याप्त धन-संपदा प्राप्त होती है। ये लोग किसी भी काम को करने से पहले उस पर गहराई से विचार-विमर्श करते हैं और जल्दबाजी में फैसले लेना पसंद नहीं करते।

2. सीधी नाक

जिन पुरुषों की नाक सीधी होती है, वे अपने करियर में तेजी से सफलता हासिल करते हैं। ये लोग धन कमाने में माहिर होते हैं। इसके अलावा स्वभाव से ये काफी आत्मनिर्भर होते हैं और जीवन में अपने दम पर बड़े निर्णय लेते हैं।

3. चौड़ी और गहरी नाभि

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन पुरुषों की नाभि चौड़ी और गहरी होती है, उन्हें जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। वे सभी भौतिक सुख-सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। साथ ही ऐसे पुरुषों को समाज में उच्च पद और मान-सम्मान मिलता है।

4. चौड़ा सीना और छाती पर बाल

जिन पुरुषों का सीना चौड़ा होता है और छाती पर बाल होते हैं, वे अधिक निडर और साहसी होते हैं। ऐसे लोग अपनी कड़ी मेहनत से जीवन में खूब तरक्की करते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहती है। माना जाता है कि ये अपने दोस्तों और परिवार के प्रति बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं।

यह भी पढ़ें- Samudrik Shastra: शरीर के इन हिस्सों पर बाल होना है राजयोग का संकेत, रातों-रात खुलते हैं तरक्की के दरवाजे

यह भी पढ़ें- सामुद्रिक शास्‍त्र: आपकी हैंडराइटिंग खोलती है व्यक्तित्व के कई राज, लिखावट से जानें अपना स्वभाव

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

 