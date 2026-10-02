सीधी नाक से लेकर चौड़ी नाभि तक: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पुरुषों के ये लक्षण खोलते हैं तरक्की के द्वार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में सामुद्रिक शास्त्र का विशेष महत्व है। इसके माध्यम से व्यक्ति के शरीर की बनावट, तिल और हाथ की रेखाओं की मदद से उसके भविष्य व आर्थिक स्थिति समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, पुरुषों की शारीरिक बनावट से उनके धनवान और भाग्यशाली होने के संकेत मिलते हैं।

ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेष शारीरिक लक्षणों वाले पुरुष जन्म से ही सुख-समृद्धि लेकर आते हैं और अपनी मेहनत के द्वारा जीवन में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि इसके बारे में विस्तार से।

1. चौड़ा माथा सामुद्रिक शास्त्र में पुरुषों का चौड़ा माथा बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन पुरुषों का माथा चौड़ा होता है, तो उन्हें जीवन में मान-सम्मान, उच्च पद और पर्याप्त धन-संपदा प्राप्त होती है। ये लोग किसी भी काम को करने से पहले उस पर गहराई से विचार-विमर्श करते हैं और जल्दबाजी में फैसले लेना पसंद नहीं करते।

3. चौड़ी और गहरी नाभि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन पुरुषों की नाभि चौड़ी और गहरी होती है, उन्हें जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। वे सभी भौतिक सुख-सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। साथ ही ऐसे पुरुषों को समाज में उच्च पद और मान-सम्मान मिलता है।