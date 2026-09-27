Samudrik Shastra: शरीर के इन हिस्सों पर बाल होना है राजयोग का संकेत, रातों-रात खुलते हैं तरक्की के दरवाजे
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, शरीर के कुछ हिस्सों पर बालों का होना बेहद शुभ माना जाता है, जो व्यक्ति के ...और पढ़ें
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में सामुद्रिक शास्त्र को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें व्यक्ति के शरीर की बनावट, निशानों और उसके स्वभाव की मदद से भाग्य और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा शरीर पर तिल और बालों की उपस्थिति के छिपे हुए अर्थों को बहुत गहराई से समझाया गया है।
सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति के शरीर के कुछ खास हिस्सों पर बालों का होना बेहद शुभ माना जाता है। यह अपार सौभाग्य का प्रतीक है और इससे कई तरह के खास संकेत मिलते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि शरीर के किन हिस्सों पर बाल होने से क्या संकेत मिलते हैं।
किस अंग पर बाल शुभ?
- ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं के हाथों और भुजाओं पर घने बाल होते हैं, वे धिक् भाग्यशाली होती हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। ये महिलाएं जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। ये अपना हर कार्य तय समय पर पूरा करती हैं और किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़तीं।
- पुरुषों के हाथों पर घने बालों का होना एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे पुरुष अधिक बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं। वहीं, जिन पुरुषों के हाथों पर कम बाल होते हैं, तो उनका स्वभाव थोड़ा स्वार्थी होता है। ये लोग अपने काम के लिए तो दोस्तों की मदद ले लेते हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने से पीछे हट जाते हैं।
- सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिन लोगों के कानों पर काले और घने बाल होते हैं, वे बहुत बुद्धिमान होते हैं। इसके अलावा ये लोग स्वभाव से शांत होते हैं। ये लोग पैसों को बहुत सोच-समझकर खर्च करते हैं, इसलिए कभी-कभी लोग इन्हें कंजूस भी समझ लेते हैं।
- छाती पर बाल होना व्यक्ति के भाग्यशाली, वीर और आर्थिक रूप से अत्यंत संपन्न होने का प्रतीक है।
- जिन महिलाओं के बाल काले और घने होते हैं, वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। इन्हें ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। ऐसी महिलाओं से जो पुरुष शादी करते हैं, उनकी किस्मत चमक जाती है और उन्हें कारोबार में अपार सफलता प्राप्त होती है।
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