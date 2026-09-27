Samudrik Shastra: शरीर के इन हिस्सों पर बाल होना है राजयोग का संकेत, रातों-रात खुलते हैं तरक्की के दरवाजे

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में सामुद्रिक शास्त्र को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें व्यक्ति के शरीर की बनावट, निशानों और उसके स्वभाव की मदद से भाग्य और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा शरीर पर तिल और बालों की उपस्थिति के छिपे हुए अर्थों को बहुत गहराई से समझाया गया है।

सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति के शरीर के कुछ खास हिस्सों पर बालों का होना बेहद शुभ माना जाता है। यह अपार सौभाग्य का प्रतीक है और इससे कई तरह के खास संकेत मिलते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि शरीर के किन हिस्सों पर बाल होने से क्या संकेत मिलते हैं।