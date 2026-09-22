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बालों की बनावट में छिपा है आपकी किस्मत का राज, सामुद्रिक शास्त्र में मिलते हैं भविष्य से जुड़े ये खास संकेत

By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
Published: Tue, 22 Sep 2026 01:31 PM (IST)

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, बालों की बनावट व्यक्ति के स्वभाव, करियर और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देती ...और पढ़ें

बालों की बनावट से जानें इंसान का स्वभाव (Picture Credit: AI Generated)

बालों की बनावट से जानें इंसान का स्वभाव (Picture Credit: AI Generated)

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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में सामुद्रिक शास्त्र को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में व्यक्ति के शरीर की बनावट, शरीर पर मौजूद निशानों और बालों के प्रकार की मदद से उसके स्वभाव, करियर एवं आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोगों के सीधे, घुंघराले, घने और काले बालों से भविष्य से जुड़े कई खास संकेत मिलते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे होते हैं सीधे, घुंघराले, घने और काले बाल वाले लोग? ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

घुंघराले बाल वाले लोग- सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिन लोगों के बाल घुंघराले होते हैं, वे काम को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। इन लोगों के काम में कोई बाधा नहीं आती है। साथ ही ये लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और खूब तरक्की करते हैं।

जीवन में कठिन मेहनत की वजह से इन लोगों के लिए सफलता के मार्ग खुलते हैं। कभी-कभी इनका स्वभाव समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये मूडी हो सकते हैं। इन्हें किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं होता और ये स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं।

सीधे बाल वाले लोग- सीधे बाल वाले लोग अपने कामों को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ पूरा करते हैं। इन लोगों को जीवन में मेहनत करना अधिक पसंद होता है। अगर इन लोगों के स्वभाव की बात करें तो ये लोग बहुत समझदार होते हैं। ये अपने जीवन के लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट होते हैं और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं।

घने और काले बाल वाले लोग- ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के बाल घने और काले होते हैं, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। साथ ही ये लोग दिखने में भी सुंदर होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, ये लोग जीवन में सच्चे दोस्त बनाते हैं और हर किसी की मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं।

सुनहरे बाल वाले- सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिन लोगों के बाल सुनहरे होते हैं, वे अक्सर अपने परिवार के अन्य सदस्यों से स्वभाव में काफी अलग होते हैं। इन्हें विचारों और रुचियों के मामले में परिवार वालों के साथ तालमेल बिठाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।

 