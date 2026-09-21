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जांघ पर तिल वाले लोग खुद लिखते हैं अपना भाग्य, सामुद्रिक शास्त्र के ये संकेत कर देंगे हैरान

By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
Published: Mon, 21 Sep 2026 12:48 PM (IST)

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जांघ पर तिल व्यक्ति के भविष्य और व्यक्तित्व से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताता है। दाईं ...और पढ़ें

दाईं जांघ पर तिल? बेहद भाग्यशाली होने का बड़ा संकेत (AI-Generated Image)

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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में सामुद्रिक शास्त्र को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी मदद से व्यक्ति के शरीर की बनावट, रेखाओं और तिल से उसके भविष्य से जुड़ी कई विशेष जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति के शरीर पर मौजूद तिल कई खास बातों का संकेत देते हैं।

तिल को भाग्य, सुख-समृद्धि और वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तिलों का होना बेहद दुर्लभ और अधिक शुभ माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिन लोगों की जांघ पर तिल होता है, वे बहुत लकी होते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि जांघ पर तिल होने से कौन-से संकेत मिलते हैं।

दाईं जांघ पर तिल

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की दाईं जांघ पर तिल होता है, उनका जीवन सुख-संपन्नता से भरा रहता है। ये लोग जीवन में तनाव या किसी भी परेशानी का सामना करने में सक्षम होते हैं। साथ ही ऐसे लोग किसी भी तरह की कठिन परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उसका डटकर सामना करते हैं।

ऐसा माना जाता है कि इन लोगों का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होता है और इनकी बातों से सामने वाला आकर्षित होता है। ये लोग बहुत कल्पनाशील होते हैं। हर काम को अलग तरीके से करते हैं और हमेशा नए आइडियाज की तलाश में रहते हैं।

इसके अलावा ये लोग स्वतंत्र और खुले विचारों वाले होते हैं। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और इन्हें पार्टनर का भरपूर प्यार मिलता है।

बाईं जांघ पर तिल

इन लोगों का स्वभाव बहुत दयालु होता है और ये दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। ये लोग काम को देखकर घबराते नहीं हैं। हर काम को सही प्लानिंग के साथ पूरा करते हैं।

सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिन लोगों की बाईं जांघ पर तिल होता है, वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, जिससे उनके लिए तरक्की के मार्ग खुलते हैं। मेहनती होने की वजह से इन्हें जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें।