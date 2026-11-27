धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जिस पल कोई भक्त अपने गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला बांधता है, वह सिर्फ खुद नहीं रह जाता, अयप्पा परंपरा में इसे 'माला दीक्षा' की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जो सबरीमाला की तीर्थयात्रा से 41 दिन पहले की तैयारी की कसम है।

इसके बाद कठोर तपस्या का समय शुरू होता है। हर दिन काले रंग के कपड़े, पैरों में जूते-चप्पल नहीं, शाकाहारी खाना, ब्रह्मचर्य और प्रार्थना का रूटीन। दीक्षा का असल मतलब दीक्षा शब्द का मतलब शुरुआत से है, लेकिन इस मामले में यह एक टेम्पररी बदलाव के ज्यादा करीब माना जाता है। यह कसम बताती है कि इसे लेने वाले व्यक्ति उस समय के लिए अपनी आम पहचान से बाहर निकल गया है। इस दौरान उसे स्वामी कहा जाता है, और दूसरे भक्त उसे स्वामी की तरह ही नमस्ते करते हुए कहते हैं, 'स्वमीये शरणम् अयप्पा।'

काले कपड़े का महत्व वैदिक प्रतीकों में काला रंग शनि से जोड़ा जाता है, जो अनुशासन, त्याग और आराम को छोड़ने से है। अयप्पा परंपरा में माना जाता है कि काला रंग सभी रंगों को अपने में समा लेता है। यह रंग दिखाता है कि भक्त खुद को किसी खास हैसियत, जाति या पद का नहीं दिखा रहा है।

सबरीमाला के रास्ते में काले रंग में हर आदमी एक जैसा ही दिखाई देता है। कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में नीला, गहरा हरा और केसरिया रंग भी पहना जाता है, हर एक रंग का अपना खास प्रतीक होता है। लेकिन काला रंग सबसे ज्यादा देखा जाता है। कपड़ा सादा, बिना कढ़ाई वाला और बिना सजावट का होता है और इस कपड़े की सबसे खास बात सादगी है।

नंगे पैर रहने की परंपरा निभाई जाती है अयप्पा परंपरा में बिना जूते के चलना, अलग-अलग धर्मों की भारतीय भक्ति परंपराओं में विनम्रता की सबसे पुरानी निशानियों में से एक है। अयप्पा दीक्षा में नंगे पैर एक खास मकसद पूरा करता है।

धरती को पवित्र जमीन माना जाता है और भक्त उससे बिना किसी मदद के संपर्क करते हैं। सबरीमाला में 18 सीढ़ियां, पवित्र पथिनेट्टमपदी नंगे पैर चढ़ी जाती हैं और 41 दिनों तक बिना जूते-चप्पल के चलने का नियम बनाया जाता है।

आहार, मौन और ठंडा स्नान का नियम दीक्षा के दौरान खाने के नियम भी निभाए जाते हैं, जिसमें पक्का शाकाहारी, प्याज-लहसुन, शराब से दूरी बनाई जाती है। दीक्षा के दौरान कुछ भक्त दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं, जो शाम की प्रार्थना के बाद किया जाता है।

सुबह सूरज उगने से पहले ठंडा स्नान किया जाता है। यह दीक्षा का अहम हिस्सा है, जिसमें भक्त खुद को आराम से दूर रखती है। कई भक्त दिन के कुछ हिस्सों में मौन धारण करते हैं और ध्यान अंदर की ओर लगाने क लिए सिर्फ जरूरी बातें करते हैं।

इरुमुडी और वॉक इरुमुडी कपड़े की वह गठरी होती है, जिसे भक्त सबरीमाला तक आखिरी बार जाने के लिए अपने सिर पर लेकर चलते हैं। इसमें दो हिस्से होते हैं, आगे वाले हिस्से में भगवान के लिए चढ़ावा, घी से भरा नारियल, कपूर और दूसरी चीजें रखी जाती हैं और पीछे वाले हिस्से में यात्रा के लिए सामान रखा जाता है। कोई भी अपने सिर पर इरुमुडी रखने बिना पथिनेट्टमपदी पर नहीं चढ़ सकता है।