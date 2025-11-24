Rudraksha Mala: रुद्राक्ष माला पहनने से मिलते हैं ये अद्भुत लाभ, यहां पढ़ें इससे जुड़े नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Rudraksha Mala Niyam in Hindi: ज्योतिष शास्त्र में रुद्राक्ष पहनने के नियम के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की माला पहनने से भगवान शिव की कृपा से जातक के जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि रुद्राक्ष (Rudraksha Mala) की माला किस दिन पहनना शुभ होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किस दिन पहननी चाहिए रुद्राक्ष की माला (Rudraksha Mala Ke Niyam) रुद्राक्ष की माला पहहने के लिए पूर्णिमा, अमावस्या, सावन, सोमवार और शिवरात्रि का दिन शुभ माना गया गया है क्योंकि इन तिथियों पर भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने का खास महत्व है।

कैसे पहने रुद्राक्ष की माला रुद्राक्ष की माला पहनने के लिए सुबह स्नान करने के बाद महादेव की पूजा-अर्चना करें। इसके बाद रुद्राक्ष माला को गंगाजल से शुद्ध करें। इसके बाद माला को महादेव के सामने रखें और कुछ समय के बाद इसे धारण करें। इसके लिए आप किसी ज्योतिष की सलाह भी ले सकते हैं।