ऋषि पंचमी व्रत का पारण कब और कैसे करें? पढ़ें सही विधि, शुभ मुहूर्त के साथ जरूरी नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन महिलाएं उपवास करने के साथ सप्तऋषियों की पूजा करती हैं। यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। इस व्रत को मुख्य रूप से महिलाएं ही रखती हैं और यह हमारे द्वारा जाने-अनजाने में हुई गलतियों से बचाता है।

यही नहीं इस व्रत को करने से रजस्वला दोष से मुक्ति भी मिलती है। इस व्रत के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जैसे इस दिन ऐसे अन्न को खाने से मना किया जाता है जिसे हल चलाकर उगाया गया हो, यही नहीं कई और भी नियम हैं जिनका पालन करते हुए ही व्रत किया जाता है।

ऋषि पंचमी व्रत का पूर्ण फल तभी देता है जब आप इसका पारण सही समय और शास्त्रीय नियमों के अनुसार करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि अगर आपने भी ऋषि पंचमी 2026 का व्रत रखा है तो इस व्रत का पारण कब किया जाएगा और कौन सा मुहूर्त व्रत खोलने के लिए शुभ माना जा रहा है।

कब है ऋषि पंचमी? पंचमी तिथि की शुरुआत आज 15 सितंबर को प्रातः 7:44 से हो चुकी है। ऐसे में जो महिलाएं मध्यान मुहूर्त में आज 11:02 से दोपहर 1:30 बजे के बीच पूजन करेंगी वो ऋषि पंचमी व्रत कथा पढ़ने और सप्तऋषियों की पूजा करने के बाद शाम के समय फलाहार ग्रहण करके या सात्विक भोजन करके इस व्रत का पारण कर सकती हैं। वैसे आमतौर पर महिलाएं व्रत का पारण व्रत के अगले दिन ही करती हैं और विधि-विधान से अपना व्रत खोलती हैं।

कब करें ऋषि पंचमी व्रत का पारण? ऋषि पंचमी का व्रत 15 सितंबर को रखा जा रहा है और पंचमी तिथि का समापन-16 सितंबर, बुधवार को हो रहा है। ऐसे में अगर आप दूसरे दिन व्रत का पारण करती हैं, तो आपके लिए इसी दिन व्रत खोलना शुभ होगा।

16 सितंबर को सुबह 8:58 पर पंचमी तिथि समाप्त होने के बाद आप प्रातः काल में पारण कर सकती हैं। व्रत का पारण करने से पहले मंदिर में दान करना शुभ रहेगा। अगर आप किसी वजह से जल्दबाजी में दान करने नहीं जा पाएं तब भी दान और दक्षिणा के लिए आवश्यक चीजें निकालकर अलग रख दें। उसके बाद ही व्रत का पारण करें।