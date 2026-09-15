आज ऋषि पंचमी पर ऐसे करें सप्त ऋषियों को प्रसन्न, व्रत और पूजा की इस सटीक विधि से दूर होंगे सारे कष्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी (Rishi Panchami 2026) का पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार सप्त ऋषियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार यह पर्व आज यानी 15 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस पर्व का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है।

यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को करने का प्रमुख उद्देश्य रजस्वला दोष से छुटकारा पाना है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं ऋषि पंचमी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में।

ऋषि पंचमी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Rishi Panchami 2026 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 15 सितंबर को सुबह 07 बजकर 44 मिनट पर होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 16 सितंबर को सुबह 08 बजकर 59 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार, आज यानी 15 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। ऋषि पंचमी के दिन पूजा करने का मुहूर्त सुबह 11 बजकर 12 मिनट से 01 बजकर 40 मिनट तक है।