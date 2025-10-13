Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं? जानिए व्रत नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Rama Ekadashi 2025: कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली से ठीक पहले आती है, जिस वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में विधि-विधान से पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, तो आइए इस व्रत से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं -