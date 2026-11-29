धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को 'प्रबोधिनी एकादशी' भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और चातुर्मास का समापन होता है। चातुर्मास के बाद से ही विवाह और मांगलिक व शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है।

हिंदू धर्म के सोलह संस्कारों में विवाह को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार माना गया है। यह दो परिवारों का आजीवन जुड़ने वाला एक अटूट बंधन है। विवाह के दौरान कई खास रस्मों को निभाया जाता है। राजस्थान की शादियों में ऐसी कई दिलचस्प और भावनात्मक रस्में निभाई जाती हैं, जो विवाह को बेहद खास बनाती हैं।

इन्हीं रस्मों में शामिल हैं तोरण (Toran Marna Ritual) और पड़ला (Padla Rasm in Marriage) की रस्म। इन दोनों ही रस्मों के बिना राजस्थान में शादी को अधूरा माना जाता है। अब इस बात को जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये दोनों रस्में क्यों निभाई जाती हैं और इनका क्या महत्व है।

तोरण की रस्म राजस्थान में शादी विवाह के दौरान इस महत्वपूर्ण रस्म को बारात स्वागत के समय दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर निभाया जाता है। जब दूल्हा वधू के घर पहुंचता है, तो वह तलवार या नीम की डाली से दरवाजे पर लटके लकड़ी के तोरण को छूता है। इस खास रस्म को 'तोरण मारना' कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रस्म को नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने, वधू की रक्षा का वचन देने और वैवाहिक जीवन में खुशियों के आगमन के लिए निभाया जाता है।

राजस्थान के विवाहों की तोरण रस्म को उत्तर प्रदेश और बिहार में द्वारचार या द्वार पूजा रस्म कहा जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में इसे तोरण के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में तोरण मारना एवं द्वार रोकना के रूप में इस रिवाज को निभाया जाता है, जबकि हरियाणा और पंजाब में इसे मिलनी और रिबन कटाई के नाम से जाना जाता है।