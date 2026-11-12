बैल नहीं, यहां गधों के नाम होता है गोवर्धन पर्व: गुड़ की मिठाई और आतिशबाजी के साथ निकलती है सवारी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में रहने वाले कुम्हार समाज के लोगों के लिए गधों की काफी अहमियत है। उनकी आजीविका में साथ देने वाले गधों को पूजने की परंपरा आज भी कई दशकों बाद बरकरार है।

तकरीबन 5 दशक से भी ज्यादा पुरानी इस परंपरा को स्थानीय लोग 'वैशाख नंदन' के नाम से जानते हैं। आखिर क्यों यहां गधों को पूजने की अनोखी परंपरा निभाई जाती है? आइए जानते हैं इसके बारे में। गोवर्धन पर गधों की पूजा भीलभाड़ा के मांडल कस्बे में रहने वाले लोग बताते हैं कि, जिस प्रकार किसानों के लिए बैल काफी महत्व रखते हैं उसी तरह कुम्हार समाज के लोगों के लिए गधे काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

प्रजापति समाज से जुड़े लोगों के लिए गधे ही रोजी-रोटी का बड़ा साधन है, इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन गधों का सम्मान और पूजा की जाती है। कुम्हार समाज के लिए गधे तलाब से मिट्टी लादकर लाते हैं, जिससे रोजी-रोटी चलती है, इसलिए मांडल कस्बे में गधों को पूजने की परंपरा सालों से चली आ रही है।

इस दौरान उन पर रंग-बिरंगे कलर लगाए जाते हैं। उनको फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं और फिर चौक में सभी गधों को इक्ट्ठा किया जाता है। सजे हुए गधों की पूजा करने के बाद उन्हें गुड़ की बनी मिठाई खिलाई जाती है। इसके बाद गधे की सवारी निकाली जाती है। इस दौरान आतिशबाजी भी की जाती है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मांडल में यह परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही है। हालांकि समय के साथ पूजा करने का तरीका बदल गया लेकिन समाज ने इस परंपरा को भी संभालकर रखा है।