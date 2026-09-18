राधा अष्टमी पर घर आई है नन्हीं लाडली? किशोरी जी से प्रेरित अपनी बेटी को दें ये खूबसूरत नाम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, राधा अष्टमी (Radha Ashtami 2026) का पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 19 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन राधा रानी की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस अवसर पर किशोरी जी की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति का आगमन होता है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं।

यदि राधा अष्टमी के दिन आपके घर में किसी बच्ची का जन्म हुआ है, तो यह आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। अगर आप राधा अष्टमी के दिन जन्मी बच्ची के लिए राधा रानी से प्रेरित कोई नाम रखना चाहते हैं, तो आइए इस लेख में हम आपको किशोरी जी के पवित्र नामों के बारे में बताते हैं। ये नाम बहुत ही शुभ माने जाते हैं और इन नामों का अर्थ भी बहुत खास है।