18 या 19 सितंबर, किस दिन रखा जाएगा राधा अष्टमी का व्रत? यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में 'राधा अष्टमी' का पावन पर्व मनाया जाता है। यह विशेष दिन पूरी तरह से राधा जी को समर्पित है, जिसमें श्रद्धालु पूरे विधि-विधान और श्रद्धा भाव से उनकी पूजा-अर्चना करते हैं।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, राधा रानी के नाम का जाप करने से ही भगवान कृष्ण की भी कृपा भी प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं साल 2026 में राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी?

राधा अष्टमी कब है? (When is Radha Ashtami 2026) हिंदू पंचांग के मुताबिक, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि इस साल 18 सितंबर, शुक्रवार को पड़ रही है। वहीं अगले दिन यानी 19 सितंबर 2026, शनिवार के दिन अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से राधा अष्टमी का त्योहार इस साल 19 सितंबर 2026, शनिवार के दिन मनाई जाएगी।