18 या 19 सितंबर, किस दिन रखा जाएगा राधा अष्टमी का व्रत? यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
राधा अष्टमी 2026 में 19 सितंबर, शनिवार को मनाई जाएगी, जो राधा रानी के जन्मोत्सव का पावन पर्व है। इस ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में 'राधा अष्टमी' का पावन पर्व मनाया जाता है। यह विशेष दिन पूरी तरह से राधा जी को समर्पित है, जिसमें श्रद्धालु पूरे विधि-विधान और श्रद्धा भाव से उनकी पूजा-अर्चना करते हैं।
धार्मिक मान्यता के अनुसार, राधा रानी के नाम का जाप करने से ही भगवान कृष्ण की भी कृपा भी प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं साल 2026 में राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी?
राधा अष्टमी कब है? (When is Radha Ashtami 2026)
हिंदू पंचांग के मुताबिक, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि इस साल 18 सितंबर, शुक्रवार को पड़ रही है। वहीं अगले दिन यानी 19 सितंबर 2026, शनिवार के दिन अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से राधा अष्टमी का त्योहार इस साल 19 सितंबर 2026, शनिवार के दिन मनाई जाएगी।
|भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शुरुआत
|18 सितंबर दोपहर 1:2 मिनट पर
|भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि समाप्त
|19 सितंबर दोपहर 3:28 मिनट पर
|उदया तिथि के हिसाब राधा अष्टमी
|19 सितंबर 2026, शनिवार
राधा अष्टमी शुभ मुहूर्त (Radha Ashtami Auspicious Time)
राधा अष्टमी के मौके पर 4 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं।
|शुभ चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह 7 बजकर 39 मिनट से 9 बजकर 11 मिनट तक
|लाभ चौघड़िया मुहूर्त
|दोपहर 1 बजकर 46 मिनट से 3 बजकर 18 मिनट तक
|अमृत चौघड़िया
|दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से 4 बजकर 50 मिनट तक
|लाभ चौघड़िया
|शाम को 6 बजकर 22 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक
राधा अष्टमी पूजा विधि (Radha Ashtami Puja Rituals 2026)
राधा अष्टमी के मौके पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और फिर ध्यान कर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए।
इसके बाद राधा रानी का नाम लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद राधा रानी की पूजा-पाठ करें।
राधा रानी की पूजा करने के लिए घर के मंदिर में एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद उस पर राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें।
गंगाजल का छिड़काव कर पूजा स्थल को पवित्र करें। इसके बाद चंदन, फूल, सिंदूर, सुंगध, रोली,धूप-दीप आदि पूजा से जुड़ी समाग्री अर्पित करनी चाहिए।
इसके बाद राधा रानी को मीठी खीर और अरबी की सब्जी का भोग लगाना चाहिए। राधा रानी के किसी भी मंत्र का जाप अपनी क्षमता अनुसार करने से लाभ मिलता है।
राधा रानी की पूजा हमेशा दोपहर में करनी चाहिए। व्रत में एक समय ही अन्न ग्रहण करें और अगले दिन ब्रह्माणों को भोजन कराकर दान-दक्षिणा दें। इसके साथ ही सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार का समान दें।
यह भी पढ़ें- प्रेमानंद जी महाराज ने बताया राधा अष्टमी व्रत का सबसे सही नियम, मिलेगी श्रीजी की कृपा
यह भी पढ़ें- क्या आप भी पाना चाहते हैं किशोरी जी का आशीर्वाद? राधा अष्टमी पर जरूर करें ब्रज के इन प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।