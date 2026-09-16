राधा अष्टमी 2026: किशोरी जी की कृपा से इन 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, खूब होगी तरक्की

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में हर साल राधा अष्टमी (Radha Ashtami 2026) का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाय जाता है। पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधारानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन राधा रानी की पूजा-अर्चना करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और लाडली जी की कृपा से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। यह पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार यह पर्व 19 सितंबर (Kab Hai Radha Ashtami 2026) को मनाया जाएगा।

ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो यह शुभ तिथि ग्रहों की स्थिति को मजबूत करती है, जिससे राशियों के सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में सभी सुख मिलते हैं। राधा अष्टमी से कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होगा। अब आपके में मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर किन राशियों की राधा अष्टमी से किस्मत चमक सकती है। ऐसे में आइए इस लेख में एस्ट्रोपत्री के श्री चंद्रेश शर्मा जी से जानते हैं कि किन राशियों को शुभ परिणाम मिलेंगे।