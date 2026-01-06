Pradosh Vrat 2026: कब है साल का दूसरा प्रदोष व्रत, इस तरीके से प्राप्त करें शिव जी की कृपा
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा-अर्चना से आपको उनकी विशेष कृपा मिल सकती है। चलिए पढ़ते हैं कि जनवरी का दूसरा प्रदोष व्रत (Pradosh Vrat 2026 Date) कब किया जाएगा और आप किस तरह इस दिन शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त (Pradosh Vrat 2026 Muhurat)
माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 जनवरी को रात 8 बजकर 16 मिनट पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 16 जनवरी को रात 10 बजकर 21 मिनट पर होगा। ऐसे में जनवरी का दूसरा प्रदोष व्रत शुक्रवार 16 जनवरी को किया जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत (Shukra Pradosh Vrat) इस दिन पर पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने वाला है -
प्रदोष व्रत पूजा का समय - शाम 5 बजकर 47 मिनट से रात 8 बजकर 29 मिनट तक
शुक्र प्रदोष व्रत पूजा विधि -
- शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें।
- शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, बेलपत्र, फूल, धतूरा चढ़ाएं, धूप-दीप जलाएं।
- दीपक जलाएं और पूजा में 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते रहें।
- शाम को प्रदोष काल में पुनः भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें।
- पूजा के बाद प्रदोष व्रत की कथा सुनें व शिव जी की आरती करें।
- प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण करें।
जरूर करें ये काम
शुक्र प्रदोष व्रत के दिन आप सफेद रंग की वस्तुओं जैसे दूध, दही, चीनी, सफेद मिठाई, चावल और सफेद रंग के कपड़े आदि का दान करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक के जीवन में सुख-समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन भी खुशहाली बना रहता है।
इन गलतियों से बचें
शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को केतकी का फूल या तुलसी अर्पित करने से बचें। व्रत करने वाले साधक को प्रदोष व्रत या किसी अन्य दिन भी झूठ बोलने, क्रोध करने या किसी का अनादर करने से बचना चाहिए। इन सभी बातों की अनदेखी करने पर आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता।
