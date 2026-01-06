Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Budh Nakshatra Parivartan 2026: बुधदेव करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर, किन राशियों की बदलेगी तकदीर?

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:50 AM (IST)

    7 जनवरी 2026 को बुधदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस दौरान बातचीत का तरीका, सोचने की शक्ति और फैसले लेने की प्रक्रिया में साफ बदलाव देखने को ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बुधदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से किन राशियों को मिलेगा लाभ (Image Source: AI generated)

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। बुधदेव 7 जनवरी को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र  में गोचर करेंगे। बुधदेव को बुद्धि, संवाद, व्यापार, विश्लेषण और सीखने का ग्रह माना जाता है। रोजमर्रा के फैसले, मानसिक स्पष्टता और बातचीत का अंदाज काफी हद तक बुध की स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बुधदेव का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (Budh Nakshatra Parivartan 2026) में गोचर से किन राशियों को लाभ मिलेगा।

    पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बुध: इसका अर्थ समझें

    पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को “अजेय नक्षत्र” भी कहा जाता है। यह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और मुश्किल हालात को पार करने की ताकत से जुड़ा होता है। जब बुधदेव इस नक्षत्र से गुजरते हैं, तो सोच तेज होती है, बोलने में असर आता है और खुद को साबित करने की इच्छा बढ़ जाती है। चूंकि पूर्वाषाढ़ा धनु राशि में स्थित है, जो दर्शन, सच्चाई और ऊंचे ज्ञान की राशि है, इसलिए यह गोचर लोगों को अपनी सच्चाई खुलकर बोलने की प्रेरणा देता है। यह समय बहस, पढ़ाई, पढ़ाने, मार्केटिंग, लेखन, कानूनी मामलों और रणनीतिक योजना के लिए अनुकूल है। लेकिन अगर जागरूकता न रखी जाए, तो राय को लेकर जिद भी बढ़ सकती है।

    Budh Nakshatra Parivartan 2026

    (Image Source: AI generated)

    मेष राशि

    Mesh (1)


    यह गोचर आपके नवम भाव को सक्रिय करता है, जो ज्ञान, शिक्षा और दूर की यात्राओं से जुड़ा होता है। पढ़ाई, सिखाने या यात्रा की इच्छा बढ़ सकती है। करियर में सीनियर्स या गाइड से बातचीत बेहतर होगी। बस अपनी राय रखते समय बहुत सख्त या सीधे शब्दों से बचें।

    वृषभ राशि

    Vrishabh (1)


    बुधदेव आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। सोच गहरी होगी और रिसर्च या छुपे विषयों में रुचि बढ़ेगी। पैसों, विरासत या बीमा से जुड़े मामलों पर चर्चा हो सकती है। भावनात्मक रूप से तीव्रता रह सकती है, इसलिए किसी भी कमिटमेंट से पहले साफ सोच रखें।

    मिथुन राशि

    Mithun (1)


    यह गोचर आपके सप्तम भाव से होगा, जिससे पार्टनरशिप और सार्वजनिक रिश्ते अहम बनेंगे। बिजनेस डील, कॉन्ट्रैक्ट और रिश्तों पर बातचीत बढ़ेगी। सहयोग के लिए समय अच्छा है, बस निजी रिश्तों में अहंकार टकराने न दें।

    कर्क राशि

    Kark (1)


    यह गोचर आपके छठे भाव को प्रभावित करता है। काम पर समस्याएं सुलझाने की क्षमता बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। सेहत में सुधार आ सकता है, लेकिन ज्यादा सोचने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है।

    सिंह राशि

    Singh (2)


    बुधदेव आपके पंचम भाव को सक्रिय करते हैं। क्रिएटिविटी, बुद्धि और सेल्फ-एक्सप्रेशन मजबूत होगा। छात्रों को पढ़ाई में फायदा मिलेगा और कलाकारों को नई प्रेरणा मिलेगी। प्रेम संबंधों में बातचीत बेहतर होगी, लेकिन जल्दबाजी में बोलने से बचें।

    कन्या राशि

    Kanya (1)


    यह गोचर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करता है। घर, प्रॉपर्टी और भावनात्मक सुकून से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। घर बदलने या रियल एस्टेट से जुड़ी बातचीत संभव है। घरेलू मामलों में धैर्य रखें।

    यह भी पढ़ें- Budh Gochar 2026: इन राशियों के लिए खुलने वाला है कुबेर का खजाना, दूर होगी दरिद्रता और बढ़ेगा बैंक बैलेंस

    यह भी पढ़ें- Chandra Gochar 2026: चंद्र गोचर से इन 3 राशियों के जीवन में मचेगी धूम, सफलता चूमेगी कदम

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com