Budh Nakshatra Parivartan 2026: बुधदेव करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर, किन राशियों की बदलेगी तकदीर?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। बुधदेव 7 जनवरी को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। बुधदेव को बुद्धि, संवाद, व्यापार, विश्लेषण और सीखने का ग्रह माना जाता है। रोजमर्रा के फैसले, मानसिक स्पष्टता और बातचीत का अंदाज काफी हद तक बुध की स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बुधदेव का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (Budh Nakshatra Parivartan 2026) में गोचर से किन राशियों को लाभ मिलेगा।

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बुध: इसका अर्थ समझें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को “अजेय नक्षत्र” भी कहा जाता है। यह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और मुश्किल हालात को पार करने की ताकत से जुड़ा होता है। जब बुधदेव इस नक्षत्र से गुजरते हैं, तो सोच तेज होती है, बोलने में असर आता है और खुद को साबित करने की इच्छा बढ़ जाती है। चूंकि पूर्वाषाढ़ा धनु राशि में स्थित है, जो दर्शन, सच्चाई और ऊंचे ज्ञान की राशि है, इसलिए यह गोचर लोगों को अपनी सच्चाई खुलकर बोलने की प्रेरणा देता है। यह समय बहस, पढ़ाई, पढ़ाने, मार्केटिंग, लेखन, कानूनी मामलों और रणनीतिक योजना के लिए अनुकूल है। लेकिन अगर जागरूकता न रखी जाए, तो राय को लेकर जिद भी बढ़ सकती है।

(Image Source: AI generated) मेष राशि

यह गोचर आपके नवम भाव को सक्रिय करता है, जो ज्ञान, शिक्षा और दूर की यात्राओं से जुड़ा होता है। पढ़ाई, सिखाने या यात्रा की इच्छा बढ़ सकती है। करियर में सीनियर्स या गाइड से बातचीत बेहतर होगी। बस अपनी राय रखते समय बहुत सख्त या सीधे शब्दों से बचें।