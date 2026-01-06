Budh Nakshatra Parivartan 2026: चमक उठेगा इन राशियों का भाग्य, बुधदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में करेंगे प्रवेश

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (Budh Nakshatra Parivartan 2026) जीत, महत्वाकांक्षा और अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस लेख में बताया गया है कि यह बुध गोचर अलग-अलग राशियों को किस तरह प्रभावित करेगा। चलिए जानते हैं इस बारे में।

तुला राशि

बुधदेव आपके तृतीय भाव से गुजरेंगे। बातचीत, साहस और नेटवर्किंग मजबूत होगी। लिखने, मार्केटिंग, सेल्स और छोटी यात्राओं के लिए यह समय बहुत अच्छा है। भाई-बहनों के साथ रिश्तों पर ध्यान देना जरूरी होगा।

वृश्चिक राशि

यह गोचर आपके दूसरे भाव को प्रभावित करता है, जो धन और वाणी से जुड़ा होता है। बजट बनाना, सेविंग और पैसों पर बातचीत अहम होगी। आपकी बातों का असर ज्यादा पड़ेगा, इसलिए परिवार में सोच-समझकर बोलें।

धनु राशि

आपकी लग्न राशि से गोचर करेंगे। आप ज्यादा आत्मविश्वासी और एक्टिव महसूस करेंगे। लोग आपके विचारों पर ध्यान देंगे। लेकिन बेचैनी और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास जल्दबाजी करा सकता है, इसलिए रुक कर फैसला लें।

मकर राशि

यह गोचर आपके द्वादश भाव को प्रभावित करता है। आत्ममंथन, अकेले में काम और पर्दे के पीछे की प्लानिंग फायदेमंद होगी। विदेश से जुड़े काम या आध्यात्मिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। खर्चों और गलतफहमी से बचें।

कुंभ राशि

बुधदेव आपके एकादश भाव को सक्रिय करते हैं। नेटवर्किंग, लाभ और भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी। दोस्तों और प्रोफेशनल सर्कल से सहयोग मिलेगा। लंबे समय के लक्ष्य आगे बढ़ सकते हैं।

मीन राशि

यह गोचर आपके दशम भाव से होगा। करियर, प्रतिष्ठा और प्रोफेशनल बातचीत अहम रहेगी। इंटरव्यू, मीटिंग और प्रेजेंटेशन में ध्यान मिलेगा। अगर काम को सही तरीके से संभालेंगे, तो पहचान मिल सकती है।

इस गोचर का कुल मिलाकर असर

इस दौरान कुछ सामान्य प्रभाव इस तरह देखने को मिल सकते हैं -

a) अपने विचार और विश्वास खुलकर रखने की इच्छा

b) बोलचाल और बातचीत में आत्मविश्वास बढ़ना

c) नई योजनाएं शुरू करने या पुराने लक्ष्यों को दोबारा आगे बढ़ाने की चाह

d) जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी या बहस करने वाला रवैया

