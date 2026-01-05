Numerology: अपनी बर्थ डेट से जानें, किस करियर में आपको मिल सकती है सफलता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। व्यक्ति की जन्म की तारीख से उसके स्वभाव से लेकर करियर तक के बारे में पता लगाया जा सकता है। अंक ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपके मूलांक के आधार पर आप अपने लिए करियर का भी चुनाव कर सकते हैं, जिससे आप उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चलिए जानते हैं इस बारे में।

मूलांक 1 जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है, उनकी मूलांक 1 होगा। इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं। इन लोगों को नेतृत्व, उद्यमिता, सरकारी क्षेत्र जैसे आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS), टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट जैस क्षेत्रों में अधिक सफलता मिलती है।

मूलांक 2 मूलांक 2 उन लोगों का होता है, जिसका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है। इस मूलांक का संबंध चंद्रमा से है। ये लोग अच्छे शिक्षक, कलाकार या काउंसलर बन सकते हैं।

मूलांक 3 जिस जातक का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होता है, उसका मूलांक 3 होता है। इनका ग्रह स्वामी गुरु (बृहस्पति) होता है। मूलांक 3 वाले व्यक्ति आमतौर पर बुद्धिमान, रचनात्मक और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। ऐसे में यह लोग शिक्षा, वकालत, परामर्श, लेखन, बौद्धिक कार्य से जुड़े क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

मूलांक 4 मूलांक 4 के लोगों की जन्मतिथि 4, 13, 22 या फिर 31 होती है। इन मूलांक का ग्रह राहु होता है। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस मूलांक के लोग टेक्नोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र-मंत्र, शोध, इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में नाम कमाते हैं।

मूलांक 5 जिस किसी जातक का जन्म किसी महीने की 5,14 या फिर 23 तारीख हुआ होता है, उसका मूलांक 5 माना जाता है। इन मूलांक के स्वामी ग्रह बुध हैं, जो ज्ञान और बुद्धि के सूचक हैं। ऐसे में इस मूलांक के जातक कानून, प्रशासन, कॉर्पोरेट, व्यापार, सेल्स और संचार आदि से जुड़े क्षेत्रों में सफलता हासिल करते हैं।

मूलांक 6 जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। इस मूलांक के लिए मनोरंजन, फिल्म, मीडिया, चिकित्सा, कला, फैशन, होटल मैनेजमैंट आदि क्षेत्र अच्छे माने गए हैं।

मूलांक 7 मूलांक 7 के जातक जातक वह होते हैं, जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है। इस अंक पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, जिससे ये लोग आध्यात्मिक, दार्शनिक और चिंतनशील स्वभाव के होते हैं। यह जातक शिक्षा, कला और तकनीक से लेकर आध्यात्मिकता, धर्म, ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं।

मूलांक 8 मूलांक 8 के लोगों की जन्मतिथि 8, 17 या फिर 26 होती है। इस मूलांक के संबंध शनि ग्रह से है।इस मूलांक के जातक मेहनती, न्यायप्रिय, गंभीर, महत्वाकांक्षी और अनुशासित होते हैं। यह लोग राजनीति, कानून, इंजीनियरिंग, प्रशासन और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं।