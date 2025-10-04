Pradosh Vrat 2025: शनि प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें ये दान, दूर होगी जीवन की हर अड़चन
माना जाता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से साधक को भगवान शिव के साथ-साथ शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत करने से साधक के जाने-अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में आप शनि प्रदोष व्रत के दिन इन चीजों का दान करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर माह की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है, जो हर महीने में दो बार आता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा-अर्चना प्रदोष काल में की जाती है। जब प्रदोष का दिन शनिवार को पड़ता है, तो इसे शनि प्रदोष (Shani Pradosh Vrat 2025) के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आज यानी 4 अक्टूबर को शनि प्रदोष व्रत किया जा रहा है। इस दिन पूजा का मुहूर्त शाम 6 बजकर 3 मिनट से रात 8 बजकर 30 मिनट तक रहने वाला है।
करें इन चीजों का दान
शनि प्रदोष व्रत के दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों के बीच अपनी क्षमता के अनुसार, अन्न और धन का दान (Pradosh Vrat 2025 Daan) करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इन चीजों का दान करने से आपको भगवान शिव के साथ-साथ शनि देव की भी कृपा मिलती है और सभी मनोरथ पूरे होते हैं।
मिलेगी शनि देव की कृपा
शनि प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा के साथ-साथ शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए भी खास माना जाता है। ऐसे में आप इस दिन पर शनि देव से संबंधित दान जैसे काले तिल, काले रंग के वस्त्र, सरसों के तेल, काली उड़द की दाल, चप्पल-जूते और छाते आदि का दान कर सकते हैं। ऐसे करने से आपको शनि की बाधा से काफी हद तक राहत मिल सकती है। साथ ही परिवार में सुख-शांति का आगमन होता है।
जरूर करें ये काम
शनि प्रदोष व्रत के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही इस दिन पर शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करना भी काफी शुभ माना गया है। आप इस दिन पर जरूरतमंदों और गरीब लोगों को भोजन जरूर कराएं। ऐसा करने से साधक के पुण्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं।
