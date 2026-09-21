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क्या आप भी श्राद्ध और तर्पण को एक ही मानते हैं? पूर्वजों को प्रसन्न करने से पहले जान लें इन दोनों में अंतर

By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
Published: Mon, 21 Sep 2026 03:06 PM (IST)

यह लेख पितृ पक्ष में श्राद्ध और तर्पण के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को समझाता है। इसमें इन अनुष्ठानों की ...और पढ़ें

श्राद्ध और तर्पण में क्या अंतर है? (Picture Credit: AI Generated)

श्राद्ध और तर्पण में क्या अंतर है? (Picture Credit: AI Generated)

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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष की अवधि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृ पक्ष को पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करते हैं।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ दोष की समस्या दूर होती है और पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों पर पितरों की कृपा बनी रहती है। कई लोग श्राद्ध और तर्पण को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध और तर्पण दोनों अलग-अलग कर्म हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि श्राद्ध और तर्पण में क्या अंतर है।

श्राद्ध और तर्पण में अंतर

श्राद्ध- श्राद्ध में लोग अपने पूर्वजों के प्रति आदर और सम्मान प्रकट कर विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हैं, जिसे श्राद्ध कहा जाता है। इस दौरान पितरों को भोजन अर्पित किया जाता है। साथ ही मंदिर या गरीब लोगों में विशेष चीजों का दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पितरों का श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

तर्पण- तर्पण करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा में मुख करके तांबे के लोटे में स्वच्छ जल, कच्चा दूध, काले तिल, जौ और सफेद फूल मिला लें। इसके बाद विधिपूर्वक पूर्वजों को जल अर्पित करें। इस दौरान पितरों के नाम का ध्यान करें। आखिरी में पितरों से तर्पण के दौरान हुई गलती की क्षमा मांगे।

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(Picture Credit: AI Generated)

इन बातों का रखें ध्यान

  • पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते समय कई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नियमों का पालन न करने से व्यक्ति को जीवन में अशुभ परिणाम मिलते हैं और पितर नाराज हो सकते हैं।
  • पितरों का तर्पण करते समय मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण को यम और पितरों की दिशा माना जाता है।
  • श्राद्ध में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा चमड़े से बनी वस्तुओं का त्याग करें और सादा जीवन व्यतीत करें।
  • श्राद्ध के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए।
  • श्राद्ध और तर्पण में लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग न करें। चांदी, पीतल, कांसा या तांबे के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए।
  • श्राद्ध में गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी और देवों के लिए भोजन निकाला जाता है।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।

 