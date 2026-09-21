क्या आप भी श्राद्ध और तर्पण को एक ही मानते हैं? पूर्वजों को प्रसन्न करने से पहले जान लें इन दोनों में अंतर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष की अवधि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृ पक्ष को पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करते हैं।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ दोष की समस्या दूर होती है और पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों पर पितरों की कृपा बनी रहती है। कई लोग श्राद्ध और तर्पण को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध और तर्पण दोनों अलग-अलग कर्म हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि श्राद्ध और तर्पण में क्या अंतर है।

श्राद्ध और तर्पण में अंतर श्राद्ध- श्राद्ध में लोग अपने पूर्वजों के प्रति आदर और सम्मान प्रकट कर विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हैं, जिसे श्राद्ध कहा जाता है। इस दौरान पितरों को भोजन अर्पित किया जाता है। साथ ही मंदिर या गरीब लोगों में विशेष चीजों का दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पितरों का श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।