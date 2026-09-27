पितृ पक्ष में भूलकर भी दान न करें ये 5 चीजें, पितरों की नाराजगी का बन सकती हैं कारण
हिंदू धर्म में पितृ पक्ष के दौरान दान का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान करने से पूर्वज नाराज हो सकते हैं।
HighLights
बासी भोजन का दान करने से पूर्वज नाराज होते हैं।
नमक और पुराने कपड़े दान करना अशुभ माना जाता है।
लोहे की चीजें और नुकीली वस्तुएं दान न करें।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में श्राद्ध और पितृ पक्ष के दौरान दान करना सबसे पुण्य कार्य माना जाता है और इस दौरान जो भी दान किया जाता है वो सीधा पूर्वजों तक जाता है।
इस दौरान कुछ विशेष चीजों का दान अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। इन सोलह दिनों की अवधि में लोग पितरों के लिए तर्पण और दान करते हैं, जिसका पुण्य वंशजों को मिलता है।
वहीं मान्यता यह भी है कि अगर आप किसी गलत चीज का दान इस दौरान करते हैं, तो यह पुण्य दिलाने की जगह पूर्वजों की नाराजगी का कारण भी बन सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान आपको किन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
बासी भोजन का दान
अगर आप पितृ पक्ष में पूर्वजों के लिए किसी जरूरतमंद को बासी भोजन दान में देते हैं, तो इससे पुण्य की जगह पाप लगता है। श्राद्ध में दान किया जाने वाला खाना मुख्य रूप से अन्न कभी भी बासी नहीं होना चाहिए।
अगर आप ब्राह्मण को भी भोजन करा रहे हैं, तो वो भी बासी नहीं होना चाहिए। अगर आप भूलकर भी दान में बासी या खराब चीजों का दान करेंगे, तो आपके पूर्वज नाराज हो सकते हैं और यह दान पितरों को स्वीकार्य नहीं होता है।
नमक का दान न करें
पितृ पक्ष के दौरान आपको नमक खरीदने और इसका दान करने की मनाही होती है। ऐसा कहा जाता है कि नमक का संबंध शनि देव से होता है और नमक का दान करने से पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। इस समय नमक का दान करने से शनि की कठोर ऊर्जा को आकर्षित हो सकती है और पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिलती है।
पुराने कपड़ों का दान
कई लोग पूर्वजों के निमित्त दान करते समय पुराने या इस्तेमाल किए हुए कपड़ों का दान करते हैं। ऐसा करना पूरी तरह से शास्त्रों के विपरीत माना जाता है।
आपको कभी भी पुराने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर आप नए वस्त्रों का दान करें। इसके अलावा इस दौरान आपको काले रंग के कपड़ों का दान करने से भी बचना चाहिए।
लोहे की चीजों का दान न करें
श्राद्ध से जुड़े दान में भूलकर भी लोहे के बर्तन शामिल नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से घर में पितृ दोष लग सकता है और पूर्वजों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके स्थान पर आप पीतल या तांबे के बर्तनों का दान कर सकते हैं।
नुकीली या धारदार चीजें
आपको पितृ पक्ष में कभी भी धारदार या नुकीली चीजें जैसे कैंची या चाकू का दान नहीं करना चाहिए। ये चीजें आपके पुण्य को नष्ट कर सकती हैं और ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो सकते हैं।
अगर आप भी पितृ पक्ष में दान करते हैं, तो यहां बताई चीजें भूलकर भी दान में न दें। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है और उनकी नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है।
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