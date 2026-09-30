जीवन की हर रुकावट होगी दूर! पहचानें पितृ दोष के ये 5 गुप्त संकेत और करें अचूक उपाय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कई बार आपकी लाख कोशिशों के बाद भी घर का कोई भी बड़ा काम अचानक बंद हो जाता है या फिर आपको कर्मों का फल ठीक से नहीं मिलता है। कई बार आपकी सेहत बिना वजह खराब होने लगती है और घर में लड़ाई-झगड़े बढ़ सकते हैं।

यही नहीं शादी में देरी जैसी बातें भी देखने को मिल सकती हैं। जीवन में आने वाली इन सभी समस्याओं का कारण पितृ दोष हो सकता है और इसके लिए जरूरी है कि आप पितृ दोष के लक्षणों को समझें और इसके निवारण के उपाय भी करें। हमारे पूर्वज हमारी किस्मत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

पूर्वजों से जुड़ी इस समस्या को समझकर और उसके लिए सही उपाय करके आप अपने घर में सुख-शांति ला सकते हैं। पितृ दोष को दूर करने के लिए पितृ पक्ष का समय उत्तम माना जाता है। पितृ दोष क्या होता है? ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 9वें घर में पितृ दोष वाली ग्रहों की स्थिति मौजूद होती है। कई बार पितृ दोष तब लगता है जब पूर्वजों के किसी पाप की क्षमा नहीं मिल पाती है और इनकी आत्मा असंतुष्ट होती है। ऐसे में पूर्वजों की अतृप्त आत्माएं वंशजों के घर में भी समस्याएं लाने लगती हैं।

हिंदू ग्रंथों के अनुसार, पितरों यानी कि आपकी सात पीढ़ियां अपने वंशजों को आशीर्वाद देने या कष्ट देने के लिए आती हैं ,यदि उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो अतृप्त ही वापस लौट जाती हैं और घर में पितृ दोष लग जाता है।

पितृ दोष के कारण ग्रहों की स्थिति के अलावा, पितृ दोष कई अन्य कारणों से भी हो सकता है। आइए जानें इसके बारे में- किसी मृतक की मृत्यु के बाद के संस्कार सही तरीके से नहीं होते हैं, ऐसे में वंशजों के जीवन में पितृ दोष लगता है।

ऐसे पूर्वज जिनकी मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या या हिंसक परिस्थितियों में हुई हो जिसे अकाल मृत्यु कहा जाता है, तब भी पितृ दोष लग सकता है।

कई बार पितृ दोष का कारण यह भी हो सकता है कि आपके किसी पूर्वज की कोई संतान न हो और उनकी वंश-परंपरा आगे न बढ़ पाई हो, तब भी पितृ दोष लगता है ,

पितृ दोष का एक बड़ा कारण पूर्वजों के गलत कामों का आगे की पीढ़ियों तक चले जाना भी होता है और इसकी वजह से वंशजों में पितृ ऋण लगता है। पितृ दोष के संकेत (Pitra Dosh ke lakshan) कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे पता लगता है कि आपके घर में पितृ दोष है या नहीं। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में-

अगर आपकी कमाई हुई रकम अचानक बिना वजह खर्च होने लगे जैसे बीमारी, दुर्घटना या गलत निवेश की वजह से आपकी कमाई खर्च हो, तो यह पितृ दोष का संकेत हो सकता है।

आपके बिजनेस में बार-बार असफलता मिलना और पार्टनरशिप का टूट जाना पितृ दोष का संकेत हो सकता है। यही नहीं पितृ दोष की वजह से आपकी नौकरी में भी समस्याएं आने लगती हैं और आपके ऊपर गलत इल्जाम लगने से नौकरी जाने की संभावनाएं भी बन जाती हैं।

लगातार उधार लेना और आपके ऊपर बिना वजह कर्ज चढ़ना भी पितृ दोष का संकेत हो सकता है।

अगर आपकी शादी में बार-बार बाधाएं आ रही हैं और बात बनते-बनते बिगड़ रही है, तो यह भी पितृ दोष का एक बड़ा संकेत है।

प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद और परिवार की संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई पितृ दोष का एक बड़ा संकेत है। पितृ दोष दूर करने के उपाय (Pitru Dosh ke Upay) अगर आपके घर में पितृ दोष का कोई भी संकेत नजर आ रहा है, तो आप इसे कुछ आसान उपायों से दूर कर सकते हैं, आइए जानें इसके बारे में-