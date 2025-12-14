Paush Amavasya 2025: साल की अंतिम अमावस्या पर ऐसे करें पितरों का तर्पण, मिलेगा मोक्ष और समाप्त होगा पितृ दोष

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पौष अमावस्या साल की अंतिम अमावस्या होती है, जो हिंदू पंचांग के पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस साल यह तिथि 19 दिसंबर को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। यह दिन (Paush Amavasya 2025) पितरों की शांति और तर्पण के लिए भी महत्व रखता है।

