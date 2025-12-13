Paush Amavasya 2025 Date: 18 या 19 दिसंबर कब है साल की अंतिम अमावस्या? नोट करें सही तिथि और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। यह पितरों को समर्पित है। पौष महीने में पड़ने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या कहा जाता है। इसे साल की अंतिम अमावस्या भी माना जाता है, जिसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बहुत अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह तिथि विशेष रूप से स्नान, दान, तर्पण और पितरों की शांति के लिए बहुत शुभ मानी गई है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में इस दिन की डेट (Paush Amavasya 2025 Date) से लेकर सभी बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं।

AI Genereted पौष अमावस्या कब है? (Paush Amavasya 2025 Kab Hai?) वैदिक पंचांग के अनुसार, 19 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार को सुबह 04 बजकर 59 मिनट पर पौष अमावस्या की शुरुआत होगी। वहीं, इसका समापन 20 दिसंबर को सुबह 07 बजकर 12 मिनट पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी।

पौष अमावस्या की पूजा विधि पवित्र नदी में स्नान इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना या घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें।