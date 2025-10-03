Papankusha Ekadashi 2025: पापांकुशा एकादशी का इस विधि से करें पारण, जानें तिथि और सही नियम

पापांकुशा एकादशी (Papankusha Ekadashi 2025) को बेहद शुभ माना गया है। इस साल इसका व्रत आज यानी 3 अक्टूबर 2025 को रखा जा रहा है। कहा जाता है कि इसकी पूजा सच्चे भाव से करने से सभी कष्टों का अंत होता है। साथ ही पापों से मुक्ति भी मिलती है तो आइए यहां इससे जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिन्दू धर्म में पापांकुशा एकादशी का विशेष महत्व है। यह हर साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह 'पापों' का नाश करती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जाने-अनजाने हुए सभी पापों का नाश होता है, बल्कि व्रती को सुख-समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, तो आइए इस आर्टिकल में पापांकुशा एकादशी (Papankusha Ekadashi 2025) का पारण नियम जानते हैं, ताकि व्रत का पूरा फल मिल सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पापांकुशा एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त (Papankusha Ekadashi 2025 Paran Time) हिंदू पंचांग के अनुसार, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक रहेगा। इसके बाद अमृत काल रात 10 बजकर 56 मिनट से रात 12 बजकर 30 मिनट तक रहेगा। वहीं, व्रत का पारण 04 अक्टूबर 2025 को सुबह 06 बजकर 23 मिनट से 08 बजकर 44 के बीच किया जाएगा।