नवरात्र 'कन्या भोज' में बटुक को शामिल करने की परंपरा क्या है, जानिए इसके पीछे का धार्मिक रहस्य और महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र का पर्व माता दुर्गा की आराधना और शक्ति की उपासना का पावन अवसर होता है। इन नौ दिनों में भक्त माता रानी के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन छोटी-छोटी कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप मानकर उनके पैर धोए जाते हैं, तिलक लगाया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है।

लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कन्या भोज के दौरान कई घरों में कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को भी भोजन कराया जाता है? इस बालक को बटुक या लंगूर कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस बालक को भगवान बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। चलिए नवरात्र में कन्‍या भोज के वक्‍त बटुक भोज के महत्‍व को विस्‍तार से एस्‍ट्रोपत्री के ज्‍योतिषी