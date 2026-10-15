Navratri Special: दुर्गा माता को कौन से रंग की चुनरी चढ़ाने से क्या फल मिलता है, जानें हर रंग का महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मां दुर्गा को शक्ति, साहस और सुख-समृद्धि की देवी माना जाता है। नवरात्र मां दुर्गा की आराधना करने के लिए सबसे पावन दिन होते हैं। इन दिनों भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा-पाठ करते हैं और उन्हें फूल, नारियल, सिंदूर, चुनरी तथा मिठाई अर्पित करते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अलग-अलग रंगों की चुनरी अलग-अलग भावनाओं और मनोकामनाओं का प्रतीक होती है। तो अगर आप भी नवरात्र में मां दुर्गा को चुनरी चढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि मां दुर्गा को किस रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए और उसका क्या धार्मिक महत्व होता है।

लाल चुनरी चढ़ाने का महत्व लाल रंग मां दुर्गा का सबसे प्रिय और प्रमुख रंग माना जाता है। यह शक्ति, साहस, ऊर्जा और विजय का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मां दुर्गा को लाल चुनरी और सिंदूर अर्पित करने से भक्त को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लाल चुनरी चढ़ाकर भक्त अपने जीवन से परेशानियों को दूर करने और सुख-समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। विवाहित महिलाएं भी माता रानी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाकर अखंड सौभाग्य और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं।

पीली चुनरी चढ़ाने का महत्व पीले रंग को ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा और शुभता का प्रतीक माना जाता है। विद्यार्थियों और प्रोफेशनल्‍स के लिए मां दुर्गा को पीली चुनरी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे उनकी पढ़ाई, करियर और जीवन में सफलता का आगमन होता है। माना जाता है कि पीले रंग की चुनरी चढ़ाकर भक्त मां से सही मार्ग पर चलने और अपने लक्ष्य प्राप्त करने की प्रार्थना कर सकते हैं।

केसरिया चुनरी चढ़ाने का महत्व केसरिया या नारंगी रंग त्याग, उत्साह, पराक्रम और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा को इस रंग की चुनरी अर्पित करके भक्त साहस, आत्मविश्वास और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति की कामना करते हैं। यह रंग भक्ति और समर्पण की भावना को भी दर्शाता है। धार्मिक अवसरों और नवरात्र की पूजा में केसरिया रंग के वस्त्रों का विशेष महत्व देखा जाता है।

गुलाबी चुनरी चढ़ाने का महत्व गुलाबी रंग प्रेम और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा को गुलाबी चुनरी अर्पित करके भक्त परिवार में प्रेम, आपसी समझ और रिश्तों में मधुरता बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। यह रंग मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला और सोच को सकारात्मक बनाए रखने में मददगार होता है।