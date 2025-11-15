Language
    Nails Cutting day: इन 4 दिनों में नाखून काटने से आती है गरीबी! भूलकर न करें ये गलतियां

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 01:30 PM (IST)

    शकुन शास्त्र के अनुसार, नाखून काटने के लिए भी शुभ और अशुभ दिन निर्धारित किए गए हैं। कुछ ऐसे दिन (Do Not Cut Your Nails During These 4 Days) हैं जब नाखून काटना अशुभ माना जाता है, आइए इससे जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।

    Nails Cutting day: इन 4 दिनों में नाखून काटने से आती है गरीबी।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Nails Cutting day: ज्योतिष शास्त्र में हर काम के लिए शुभ और अशुभ दिन तय किए गए हैं। वैसे ही पवित्रता और सौंदर्य से जुड़े काम, जैसे नाखून और बाल काटने के भी नियम व दिन हैं। मान्यता है कि सही दिन पर नाखून काटने से जहां सकारात्मक फल मिलते हैं, वहीं कुछ विशेष दिनों में यह काम करने से जीवन में आर्थिक तंगी और दरिद्रता आ सकती है। आइए जानते हैं वे कौन से 4 दिन हैं, जब नाखून काटने से बचना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण हैं।

    इन 4 दिनों में न काटे नाखून (Do Not Cut Your Nails During These 4 Days)

    शनिवार

    शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। शकुन शास्त्र के अनुसार, शरीर के अपशिष्ट यानी नाखून, बाल का संबंध शनि ग्रह से होता है।
    इस दिन नाखून काटने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इससे धन हानि, गरीबी और दुर्भाग्य बढ़ता है।

    मंगलवार

    मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित है। मंगल को ऊर्जा और साहस का कारक माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार, माना जाता है कि मंगलवार को नाखून काटने से व्यक्ति का साहस और आत्मविश्वास कम होता है। साथ ही यह कर्ज बढ़ने का भी कारण बन सकता है।

    गुरुवार

    गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। वह ज्ञान, विद्या और समृद्धि का कारक ग्रह माने जाते हैं। इस दिन नाखून काटने से गुरु ग्रह कमजोर होते हैं। इससे व्यक्ति की विद्या, बुद्धि और धन-संपत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बढ़ती हैं।

    रविवार

    रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है, जो आत्मा, स्वास्थ्य और सम्मान का कारक माने जाते हैं। इस दिन नाखून काटना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आत्मविश्वास घटता है और व्यक्ति के मान-सम्मान में कमी आ सकती है।

    नाखून काटने के लिए शुभ दिन

    • सोमवार - मन को शांति मिलती है।
    • बुधवार - धन लाभ होता है और व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं।
    • शुक्रवार - मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे धन-समृद्धि में वृद्धि होती है।

    सूर्यास्त के बाद न काटे नाखून

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्यास्त के बाद या रात के समय नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में दरिद्रता आती है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।