Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mokshada Ekadashi पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, दूर होगी घर की दरिद्रता

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:19 PM (IST)

    मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और पापों से मुक्ति पाने के लिए एक पवित्र दिन है। यह एकादशी (Mokshada Ekadashi 2025 Remedies) 1 दिसंबर, 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री हरि को कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से मनचाहा आशीर्वाद मिलता है। आइए उन दिव्य चीजों के बारे में जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Mokshada Ekadashi पर राशि अनुसार करें ये दान।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए मोक्षदा एकादशी का दिन बेहद पावन माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और विभन्न पूजा नियमों का पालन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस व्रत को रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल यह एकादशी (Mokshada Ekadashi 2025) 01 दिसंबर को मनाई जाएगी। वहीं, इस दिन श्री हरि को कुछ चीजें जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे मनचाहा आशीर्वाद मिलता है। आइए उन खास चीजों के बारे में जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोक्षदा एकादशी पर करें ये शुभ काम (Donate As Per Your Zodiac Sign)

    mokshada

    • मेष राशि: मेष राशि के लोगों को मोक्षदा एकादशी पर गुड़ या गेंहू का दान करना चाहिए।
    • वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातक को इस शुभ दिन पर सफेद मिठाई का दान करना चाहिए।
    • मिथुन राशि: मिथुन राशि के लोगों को इस शुभ तिथि पर कामधेनु गाय की प्रतिमा दान करनी चाहिए।
    • कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों को मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि को पीले फल चढ़ाने चाहिए।
    • सिंह राशि: सिंह राशि वालों को इस शुभ तिथि पर अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए।
    • कन्या राशि: कन्या राशि के लोगों को इस मौके पर अन्न का दान करना चाहिए।
    • तुला राशि: तुला राशि के लोगों को विष्णु जी के नाम पर धन का दान करना चाहिए।
    • वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों को इस शुभ अवसर पर केसर की खीर या गुड़ श्री हरि को अर्पित करना चाहिए।
    • धनु राशि: धनु राशि के लोगों को इस शुभ दिन पर हल्दी का दान करना चाहिए।
    • मकर राशि: मकर राशि के लोगों को मोक्षदा एकादशी पर काले तिल का दान करना चाहिए।
    • कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों को इस शुभ तिथि पर विष्णु जी को शमी पत्र अर्पित करना चाहिए।
    • मीन राशि: मीन राशि वालों को इस शुभ अवसर पर गोपी चंदन व पीले वस्त्र का दान करना चाहिए।

    यह भी पढ़ें- Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी पर करें दीपक से जुड़े ये उपाय, जीवन में बनी रहेगी सुख-शांति

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।