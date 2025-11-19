Mokshada Ekadashi पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, दूर होगी घर की दरिद्रता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए मोक्षदा एकादशी का दिन बेहद पावन माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और विभन्न पूजा नियमों का पालन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस व्रत को रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल यह एकादशी (Mokshada Ekadashi 2025) 01 दिसंबर को मनाई जाएगी। वहीं, इस दिन श्री हरि को कुछ चीजें जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे मनचाहा आशीर्वाद मिलता है। आइए उन खास चीजों के बारे में जानते हैं।