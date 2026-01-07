Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर ऐसे करें पितरों का तर्पण, जीवन की सभी बाधाएं होंगी छूमंतर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मौनी अमावस्या का दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन मौन व्रत करने का खास महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मौन व्रत से मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है।

अगर आप पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण जरूर करें। इससे जातक के जीवन की सभी कष्ट व बाधाएं दूर होती हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में जानते हैं मौनी अमावस्या (Mauni Amavasya 2026) पर कैसे करें पूर्वजों का तर्पण।

मौनी अमावस्या 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Mauni Amavasya 2026 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, मौनी अमावस्या को 18 जनवरी (Kab Hai Mauni Amavasya 2026) को मनाई जाएगी।

माघ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत- 18 जनवरी को देर रात 12 बजकर 03 मिनट पर

माघ माह की अमावस्या तिथि का समापन- 19 जनवरी को देर रात 01 बजकर 21 मिनट पर